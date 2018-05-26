MAGAZİN

Cindy Crawford doğallığıyla meydan okuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Cindy Crawford ilerleyen yaşına rağmen hala güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor...

Cindy Crawford doğallığıyla meydan okuyor

Bir dönemin en başarılı top modellerinden Cindy Crawford Dolce&Gabanna için yaptığı bir moda çekimi için Malibu sahilinde görüntülendi.

Kapalı ve yağmurlu bir havada gerçekleştirilen çekimlerde zorlanan güzel model yine de profesyonellikten ödün vermedi.

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İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğini koruyan Crawford hâlâ genç meslektaşlarına taş çıkartacak kadar güzel görünüyor.

Güzelliğini korumak için doğal yaşam ve beslenme rejimleri uygulayan Crawford'ın estetik operasyonlardan da uzak durduğu biliniyor.

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Güzel model yorucu çekimler esnasında zaman zaman dinlendi.

Çekim ekibiyle de şakalaşan Crawford davranışlarıyla herkesin takdirini topladı. Yeşil kadife elbisesiyle göz kamaştıran Cindy Crawford'ın çok az makyaj yapmış olması da gözlerden kaçmadı.


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