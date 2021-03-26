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"Çin'e Aşıdaki Gecikmeyi Hatırlattım"

26.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe günü Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yle bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'le yapılan sözleşme gereği Çin'in Şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye 50 milyon doz Corona aşısı göndermiş olması gerektiğini, ancak Wang'in dikkatini bu hedefi tutturamadıklarına çektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye 50 milyon doz Corona aşısı teslim edeceği yönünde varılan hedefi tutturamadığını söyledi. Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, Ankara'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı'nın dikkatini, aşı teslimatında yaşanan gecikmeye çektiğini belirtti.

Türkiye, Kasım ayında, Çin'in Sinovac Biotech firması tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısından 100 milyon doz satın almak için anlaşma imzalamıştı.
Anlaşma uyarınca Çin'in Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz Sinovac aşısını Türkiye'ye göndermesi gerekiyordu. Anlaşma şartlarına göre geri kalan 50 milyon doz aşınınsa Nisan ayı sonuna kadar gönderilmesi öngörülüyordu.

Ancak gecikmeler nedeniyle tedarikte sıkışma yaşandı. Çin, Şubat ayı sonu için hedeflenen 50 milyon dozun 32 milyon doz gerisinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü görüştüğü Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yle bu meseleyi konuştuğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Çin'le ilk olarak 100 milyon doz aşı için sözleşme yaptığını, bunun ilk aşamasının 50 milyon doz olduğunu söyledi. 50 milyon dozun Türkiye'ye gönderilmediğini belirten Erdoğan, ilk 50 milyon dozluk teslimatın Şubat ayı sonunda yapılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de kitlesel aşılama kampanyasının başladığı 14 Ocak'tan bu yana 14 milyon 600 bin kişi aşılandı. 8 milyon 200 bin kişiye sadece tek doz aşı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli bakan Wang'e sözleşmeyi hatırlattığını söyledi.

"50 milyon doz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi" diyen Erdoğan'a göre Wang, meseleyi Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'le görüşerek çok daha yakından takip edeceği yanıtını verdi.

Türkiye'den yapılan açıklamada, Perşembe günü Çin'le yapılan temaslardan sonra Rusya'nın geliştirdiği Corona virüsü aşısı Sputnik-V'in tedarikine ilişkin ön görüşmelerin başlatıldığı kaydedildi.

Türkiye'de Perşembe günü 28 bin 731 yeni Corona enfeksiyonu vakası kayıtlara geçti. Çarşamba günüyse 29 bin 762'yle Türkiye'de 2021 yılının en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

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