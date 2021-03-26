"Çin'e Aşıdaki Gecikmeyi Hatırlattım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye 50 milyon doz Corona aşısı teslim edeceği yönünde varılan hedefi tutturamadığını söyledi. Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, Ankara'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı'nın dikkatini, aşı teslimatında yaşanan gecikmeye çektiğini belirtti.

Türkiye, Kasım ayında, Çin'in Sinovac Biotech firması tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısından 100 milyon doz satın almak için anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma uyarınca Çin'in Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz Sinovac aşısını Türkiye'ye göndermesi gerekiyordu. Anlaşma şartlarına göre geri kalan 50 milyon doz aşınınsa Nisan ayı sonuna kadar gönderilmesi öngörülüyordu.

Ancak gecikmeler nedeniyle tedarikte sıkışma yaşandı. Çin, Şubat ayı sonu için hedeflenen 50 milyon dozun 32 milyon doz gerisinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü görüştüğü Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yle bu meseleyi konuştuğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Çin'le ilk olarak 100 milyon doz aşı için sözleşme yaptığını, bunun ilk aşamasının 50 milyon doz olduğunu söyledi. 50 milyon dozun Türkiye'ye gönderilmediğini belirten Erdoğan, ilk 50 milyon dozluk teslimatın Şubat ayı sonunda yapılması gerektiğini kaydetti.