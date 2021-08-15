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Çine’deki orman yangınına 12 helikopter ile müdahale ediliyor

15.08.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınına 12 helikopter ve bir tanker uçakla müdahale ediliyor.

Çine’deki orman yangınına 12 helikopter ile müdahale ediliyor

Yangın, Aydın-Muğla sınırındaki Akçaova Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın Muğla’nın Yatağan ilçesi Hisarardı Mahallesi’ne doğru ilerledi.

HAVADAN YOĞUN MÜDAHALE

Karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, havadan da 12 helikopter ve bir tanker uçakla müdahale ediliyor.

TEDBİR AMAÇLI BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Sarıköy Mahallesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılınca bölgeye yakın olan Kabalar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar da tedbir amaçlı evlerini boşalttı. Söndürme çalışmalarında uçak ve helikopterler hava kararıncaya kadar müdahale ederken, karadan ise çalışmalar devam ediyor. Yangın bölgesine giden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ta, “Yangını duyar duymaz buraya geldik. Hemen Tarım ve Orman Bakan yardımcımızla irtibata geçtik, Orman Bölge Müdürümüz görüştük. Kısa sürede karadan ve havadan müdahale başladı. İlk etapta 6 helikopterle başladı ve ardından bir de yangın söndürme uçağı geldi. Şu anda karadan da müdahale devam ediyor. Yangının durumuna göre akşam da gece görüşlü 3 helikopter gönderecekler. Ancak şu an itibariyle durum iyiye gidiyor. Fazla yayılmadan kontrol altına alacağız. Tedbir olarak yangın bölgesine en yakın mahalle olan Kabalar Mahallesindeki vatandaşları da evlerinden tahliye ettik” dedi.

"AYNI KORKUYU YAŞADIK"

Kabalar Mahallesindeki evlerini ikinci kez boşaltan vatandaşlardan Hatice Kardaş (70), “İkinci yangın korkusunu yaşadık. İlk yangından çok korktuk ve evimizi boşaltmıştık. Sadece giysilerimizi ve bir de ilaçlarımı alıp çıktık. Başka hiçbir şey alamadık. Alsak nereye götüreceğiz? Burada bekliyoruz. Gece yangın sönmezse başka mahallede kızımın evine gideceğim” diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın
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