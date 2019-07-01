HABER

Çin'e Devir Teslimin Yıldönümünde Hong Kong'ta Sokaklar Hareketli

01.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Hong Kong’un yönetiminin İngiltere’den Çin’e devredilişinin 22 yılında Hong Kong’da yüzbinlerce kişi protesto gösterileri için yeniden sokaklara çıktı

Çin'e Devir Teslimin Yıldönümünde Hong Kong'ta Sokaklar Hareketli

Hong Kong’un yönetiminin İngiltere’den Çin’e devredilişinin 22 yılında Hong Kong’da yüzbinlerce kişi protesto gösterileri için yeniden sokaklara çıktı.

Polis sokaklardaki çok sayıda protestocuya biber gazı ve coplarla müdahale ediyor.

Hükümet Sözcüsü çıkan olaylarda şu ana kadar 25 polis ve göstericinin yaralandığını açıkladı.

Bazı yolları trafiğe kapatan göstericilerin bugün akşam saatlerine yönelik olarak da yine büyük bir yürüyüş hazırlığında oldukları belirtiliyor.

Göstericilerin bazı noktalarda Çin bayraklarını indirerek onun yerine Hong Kong bayrağının siyah versiyonunu astıkları ifade ediliyor.

Devir teslimin yıldönümü törenleri her yıl ufak çaplı protestolara sahen oluyordu. Ancak bu sene bir süre önce Hng Kong yönetiminin suçlu ve şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasayı meclise getirmesi ülkede tansiyonu yükseltmiş ve gösterilere neden olmuştu.

Bu sene devir teslimin yıldönümü gösterileri de yine aynı yasa tasarısına yönelik tepkilerin de odağı haline gelmiş durumda.

Hong Kong yönetimi günlerce süren ve milyonlarca insanın katıldığı protesto gösterileri nedeniyle söz konusu yasa tasarısının görüşmelerini önümüzdeki yıla erteledi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
KKTC'ye Füze DüştüKKTC'ye Füze Düştü
Kabil'de Patlama Ve Silahlı SaldırıKabil'de Patlama Ve Silahlı Saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Son dakika! İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Libya Ordusunun iddiası: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok

Libya Ordusunun iddiası: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Japonya'da önemli açıklamalar

KKTC'de korkutan patlama! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!

KKTC'de korkutan patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.