Çin'e Devir Teslimin Yıldönümünde Hong Kong'ta Sokaklar Hareketli

Hong Kong’un yönetiminin İngiltere’den Çin’e devredilişinin 22 yılında Hong Kong’da yüzbinlerce kişi protesto gösterileri için yeniden sokaklara çıktı.

Polis sokaklardaki çok sayıda protestocuya biber gazı ve coplarla müdahale ediyor.

Hükümet Sözcüsü çıkan olaylarda şu ana kadar 25 polis ve göstericinin yaralandığını açıkladı.

Bazı yolları trafiğe kapatan göstericilerin bugün akşam saatlerine yönelik olarak da yine büyük bir yürüyüş hazırlığında oldukları belirtiliyor.

Göstericilerin bazı noktalarda Çin bayraklarını indirerek onun yerine Hong Kong bayrağının siyah versiyonunu astıkları ifade ediliyor.

Devir teslimin yıldönümü törenleri her yıl ufak çaplı protestolara sahen oluyordu. Ancak bu sene bir süre önce Hng Kong yönetiminin suçlu ve şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasayı meclise getirmesi ülkede tansiyonu yükseltmiş ve gösterilere neden olmuştu.

Bu sene devir teslimin yıldönümü gösterileri de yine aynı yasa tasarısına yönelik tepkilerin de odağı haline gelmiş durumda.

Hong Kong yönetimi günlerce süren ve milyonlarca insanın katıldığı protesto gösterileri nedeniyle söz konusu yasa tasarısının görüşmelerini önümüzdeki yıla erteledi.

