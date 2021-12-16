Çin'e Şincan Yaptırımı Kongre'de Onaylandı

Kongre, Çin’in Şincan bölgesinde imal edilen ürünlerin ABD’ye ithal edilmesini yasaklayan tasarıyı kabul etti. Salı günü Temsilciler Meclisi’nde onaylanan tasarı bugün Senato’da da kabul edilmesinin ardından Başkan Joe Biden’ın imzasına sunuldu.

Başkan Joe Biden’ın da tasarıyı imzalamasıyla birlikte, Amerika’nın, Çin yönetiminin Şincan’daki Müslüman Uygur azınlığa uyguladığı baskıcı politikalara karşı tepki olarak attığı adımlara bir yenisi eklenmiş olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yönetim, küresel üretim zincirinin zorla işçi çalıştırma durumundan arındırılması amacıyla bu yasanın uygulanması için Kongre’yle yakın işbirliğinde olacak. Öte yandan yarı iletkenler ve temiz enerji dahil ülke içi ve üçüncü taraf temel tedarik zincirleri için de çalışılacak” ifadelerini kullanmıştı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in aylarca üzerinde tartıştığı tasarıda varılan son karara göre, Amerikan firmaları, ithal ettikleri ürünlerin Çin’in Uygur bölgesinde zorla çalıştırılan kişiler tarafından üretilmediğini kanıtlamadıkları sürece, ABD pazarına bu bölgeden gelen ürün ve malları sokmaları mümkün olmayacak.

ABD ve diğer birçok batılı ülke, Çin’in Şincan Özerk Uygur Bölgesi’ndeki Uygurlar’a ve diğer azınlık Müslümanlar’a baskı uyguladığını, çok sayıda kişinin Çin hükümeti tarafından bölgedeki toplama kamplarında tutularak çalıştırıldığını savunuyor. Tepki gören kampların ‘eğitim amaçlı’ olduğunu savunan Çinli yetkililerse, buradaki kişilerin tutsak olduğu iddialarını reddetmeye devam ediyor.

