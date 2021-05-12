Çin'e Şincan'da İnsan Hakkı İhlallerini Sonlandırma Çağrısı

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Şincan'da halkın işkence gördüğünü, kadınların zorla kısırlaştırıldığını iddia etti. Greenfield, din, inanç ve ifade özgürlüğünü uygulamak isteyen birçok Uygur hakkında çok sayıda raporlar aldıklarını belirterek, “Çin hükümeti Şincan'da insanlığa karşı işlenen suçları ve Uygurlar ile diğer azınlıkların soykırımını durdurana kadar mücadele edeceğiz. Çin hükümeti uluslararası insan haklarına saygı duyana kadar müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Panelde konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "Uygur Türkleri'nin Çin vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olduğunu, barış içinde yaşadıklarını, tüm özgürlüklerinin yasalarla korunduğunu görmek istiyoruz ama son dönemde elimize ulaşan uluslararası örgütlerin raporları ciddi insan hakları ihlallerini devam ettiğini gösteriyor” dedi.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Şincan’da yaşananların son zamanlardaki en kötü insan hakları krizinden biri olduğunu ifade etti. Woodward, Şincan'da yaşananlar hakkında güvenilir kaynaklardan ellerinde kanıtlar olduğunu belirterek, "Bugün bu konuları tartışmak için buradayız. Çin'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne sınırsız erişime izin vermesini istemek için buradayız” dedi.

Almanya’nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, panelde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Blechet’in bulunmamasının kendisini oldukça şaşırttığını ifade etti. Heusgen,” Yüksek komiserin bugünkü panele katılmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim. Eminim meşguldür. Bugün burada size katılmaktan daha önemli bir şey düşünemedim” dedi.

Çin: “Bunlar yüzyılın yalanları”

Panele katılan Çinli diplomat Guo Jiakun ise, Şincan'da soykırım, zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence suçlamalarını reddederek, bunları "asla gerçekleşmeyecek olan yüzyılın yalanları" olarak değerlendirdi. Kendisine panelde az süre tanındığını belirten Jiakun, "Bunlar Çin'de asla olmadı ve olmayacak. Şincan, Çin'in özerk bir bölgesi. 40'ın üzerinde basın toplantısı düzenlendi, ancak medyanız haberini vermeyi reddetti, çünkü gerçeklerden korkuyorsunuz. Çin'in Şincan'da saklayacak hiçbir şeyi yok. Şincan her zaman açık. Herkesi Şincan'ı ziyaret etmeye davet ediyoruz, ancak yalanlara dayalı her türlü soruşturmaya karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

