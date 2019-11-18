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Çin’e taş satıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:48 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Karalar köyünde dağ içinden çıkarılan “Anadolu Beyazı Limra Taşı” Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde çıkartılan Anadolu Beyazı Limra taşının ünü Çin’e kadar ulaştı.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Karalar köyünde dağ içinden çıkarılan “Anadolu Beyazı Limra Taşı” Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde çıkartılan Anadolu Beyazı Limra taşının ünü Çin’e kadar ulaştı. Beyaz rengi, kolay işlenmesi ile ön plana çıkan Limra taşı, bölgede ‘Anadolu Beyazı Limra Taşı’ olarak biliniyor. Anadolu topraklarının beyaz renkli hazinesi ‘Limra Taşı’ Yozgat’ın Şefaatli ilçesi Karalar köyünde dağ içinden çıkartılıyor. Anadolu Beyazı Limra taşı ısı yalıtımında yüzde 30 tasarruf sağladığı gibi binaların dış cephelerinde, cami yapımında, tarihi eserlerin restorasyonunda kullanılıyor.
Anadolu medeniyetleri içinde doğal malzeme olarak günümüze kadar gelen taş, beyaz ve dekoratif özelliği ile dikkat çekiyor. Don ve ısı farklılıklarından etkilenmeyen, renk özelliğini kaybetmeyen, harcı iyi tutabilmesi, kahve, çay gibi şeylerin dökülmesi halinde üzerinde her hangi bir iz bırakmaması özelliği bulunan taş, binaların dış cephe giydirmelerinde vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Anadolu Beyazı markasıyla çıkartılan limra taşı, iç piyasanın yanı sıra Türkiye sınırlarını aşarak Makedonya ve Çin’e ihraç ediliyor. Taşocağında yıllık 100-150 bin metreküp taş çıkartılarak işlendikten sonra satışa sunuluyor.
Taş ocağında çalışan işçilerden Dursun Demir, “Anadolu Beyazı Limra taşı toprağın altından çıkardığımız geçimimizi sağladığımız bir taş. Bu taşı burada işliyoruz. Haftalık olarak dağıtımını yapıyoruz. Zor oluyor ama geçim derdi çalışıyoruz” dedi.
İşçilerden Rıfat Demir ise, “Ekmeğimizi bu taşocağından taşlardan çıkartıyoruz. Dağlardan çıkardığımız taşları, atölyede istenilen ölçülere göre kesiyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Zorluğu da var iyiliği de var ama çalışıyoruz. Ekmek parası” şeklinde konuştu.
Taş ocağı işletmecisi Talat Kılıç da Anadolu Beyazı Limra taşını Çin ve Makendoya’ya ihraç ettiklerini belirterek, “Topraktan çıkan bir hazineyi Türkiye olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine özellikle Çin’e gönderiyoruz. Yıllık blok olarak 4-5 bin metreküp arası blok çıkartmaktayız. Bunlar genellikle camilerde, minarelerde, villaların dış cephesinde kullanılıyor. Taşımızın özelliği durdukça beyazlaması ve ısı yalıtımını yüzde 30 etkilemesidir. Kışın evi yüzde 30 sıcak tutar yazın ise yüzde 30 sıcak tutar. Bu taş, Anadolu Limra taşı olarak geçmektedir. İşimizi seviyoruz, severek yapıyoruz. İlçemizin de burası önemli bir geçim kaynağı 18 kişi çalışıyoruz, yazın bu sayı daha da artıyor.
Biz ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Bu topraktan çıkan hazine bizim geçim kaynağımız. Yozgat’tan Uzak Doğu’ya ve Avrupa’ya taş ihracatımız başladı. Yıllık 100-150 bin ton arası bir anlaşma imzaladık özellikle Çin ile ve Makedonya’da. Bunun yanı sıra Türkiye’de İstanbul, Ankara, Nevşehir, Malatya, Konya ve Adana’ya gönderiyoruz. Yurt dışında da Makedonya ve Çin’e ihracatımız başladı” ifadelerini kullandı.

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