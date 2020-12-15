Çin'e Uygurlarla ilgili yeni suçlama

CPG raporunda 2018'de en az 570 bin kişinin hasada gönderildiği bildirildi.Çin'in Sincan Özerk Bölgesinde yüz binlerce Uygur'un pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldığı iddia edildi. Washington merkezli düşünce kuruluşu Küresel Politikalar Merkezi'nin (CPG) raporunda, Çin devletinin 2018'de Uygurların yoğun olarak yaşadığı üç bölgede en az 570 bin kişiyi zorunlu çalışma programları çerçevesinde pamuk hasadında çalıştırdığı kaydedildi.

CPG'nin hükümet belgelerine dayandırdığı raporda zorla çalıştırılanların gerçek sayısının yüz binlerce kişi daha fazla olabileceğine işaret edildi. Dünyada kullanılan pamuğun yüzde 20'sinden fazlasının Sincan'da üretildiğine dikkat çekilen raporda bu durumun küresel pamuk sevkiyat zincirine çok önemli etkilerinin olabileceği kaydedildi. Avustralya merkezli Stratejik Politikalar Enstitüsü Mart ayında Adidas, Gap ve Nike gibi çeşitli uluslararası markaları, Uygurların zorla çalıştırılmasıyla elde edilen ürünleri üretimde kullanmakla suçlamıştı.

İnsan hakları kuruluşları ve araştırmacılar, Sincan'da en az bir milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların yüzlerce kampta kapalı tutulduğunu, bu kamplarda dinlerinden, kültürlerinden ve dillerinden vageçmeye zorlandıklarını ve kısmen kötü muameleye maruz kaldıklarını ortaya koyan raporlar yayımlamıştı. Sürgündeki Uygur kuruluşları Pekin yönetimini ayrıca cinayet, kaçırma, işkence ve zorla kısırlaştırma uygulamalarıyla suçluyor.