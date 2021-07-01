"Çin'e Zorbalık Edenin Kafası Ezilir"

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kimsenin ülkelerine zorbalık yapmasına izin vermeyeceklerini söyledi ve “Buna cüret edenlerin kafası ezilecek” dedi. Xi, Çin halkının “yeni bir dünya” yarattığını savundu.

Xi Jinping, Çin Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünde Tiananmen Meydanı’nda bir saatlik bir konuşma yaptı.

Çin halkının sadece eski dünyayı çökertmekte başarılı olmadığını, aynı zamanda yeni bir dünya da kurduğunu söyleyen Xi, “Çin’i sadece sosyalizm kurtarabilir” dedi.

Partinin kurucusu Mao Zedong döneminden bu yana Çin’in en güçlü lideri olarak görülen Xi, Tayvan’ın anakarayla birleşmesi ve Çin yönetimindeki Hong Kong’da da sosyal çalkantıların durulması için atılan adımların sürdürüleceğini vurguladı.

Çin yönetimi, Hong Kong’a müdahalesinin yanısıra Şincan Özerk Uygur Bölgesi’ndeki etnik ve dini azınlık gruplara yönelik baskıcı politikaları nedeniyle uluslararası arenada yoğun eleştiri alıyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin 17 gelişmiş ülkede gerçekleştirdiği bir anketin sonucuna göre, bu ülkelerde Çin’le ilgili olumsuz görüşler geniş şekilde sürüyor ve Xi’ye duyulan güven şu ana kadar kaydedilenin en düşük seviyesinde.

Kimsenin Çin'e zorbalık etmesine, baskı yapmasına veya boyun eğdirmesine asla izin vermeyeceklerini söyleyen Xi, ‘’Bunu yapmaya cüret edenlerin kafaları, yaklaşık 1.4 milyar insan tarafından örülen çelikten Çin Seddi’ne çarpıp kanlı biçimde ezilecek" dedi.

Xi’nin bu sözleri 70 bin kişilik seyirci kitlesinden coşkulu bir alkış alırken, Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo’da da en çok paylaşılanlar listesinde ilk sıraya oturdu.

95 milyon üyeli Komünist Parti’nin geliri 2,43 milyon dolar arttı

Egemenlik, güvenlik ve kalkınmanın korunması için Çin ordusunun dünya standartlarına çıkarılacağını da söyleyen Xi, “Ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerimizin modernizasyonu sürecini hızlandırmak zorundayız” dedi. Çin yönetimi, ordusunu hızlı bir şekilde modernize etme girişimleri nedeniyle, hem komşuları hem de Batılı ülkelerde endişeye neden oluyor.

Ülkesinin çıkarlarının ve kaderinin Çin Komünist Partisi’nin liderliğine bağlı olduğunu savunan Xi, halkı partiye düşman etmeye yönelik çabaların “boşa çıkacağına” vurgu yaparak, “1,4 milyardan fazla Çinli, böyle bir senaryonun olmasına asla izin vermez” dedi.

Xi’nin 2013 yılında devlet başkanlığı görevine gelmesinden bu yana Çin Komünist Partisi’nin üye sayısı ve mali gücü de artışa geçti. Şu an 95 milyondan fazla üyesi olan partinin gelirlerine 2020 yılında 2,43 milyon dolar daha eklendi.

Xi’nin konuşmasının ardından destekçilerinden partiyi öven sloganlar geldi.

“Tayvan’la birleşme hedefimiz değişmeyen tarihi bir görev”

Çin yönetiminin, Tayvan’ın anakaraya bağlanması yönündeki hedefine de değinen Xi, bunun partisi için “değişmeyen tarihi bir görev” olduğunu söyledi.

Xi, Tayvan’ın bağımsızlığını savunan tüm çabaların önüne geçilmesi için hem Çin halkı hem de Tayvan’daki Çin yanlılarının “dayanışma içinde ileriye doğru birlikte ilerlemek zorunda” olduğunu savundu.

Demokratik bir sistemle yönetilen Tayvan’ın Çin’e ait olduğu iddiasından özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana vazgeçmeyen Çin yönetimi, son dönemlerde adanın yakınlarına savaş uçakları göndererek gözdağı verme çabalarını yoğunlaştırdı.

Çin, Tayvan’a teklif ettiği ancak Tayvan’ın reddettiği ‘Tek ülke, iki sistem’ politikasını özerk Hong Kong ve Makao’da uygulamaya devam ediyor. Xi, bu politikanın “esaslarına ve ruhuna” bağlı kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hong Kong’da protestoya izin yok

Diğer taraftan, 2019 yılından bu yana demokrasi hareketinin devam ettiği Hong Kong’a karşı Çin yönetiminin geçen yıl devreye soktuğu yeni ulusal güvenlik yasası, kontrol gücünü arttırdı.

Hong Kong’un egemenliğinin 1997 yılında İngiltere’den Çin’e devredildiği tarih olan 1 Temmuz’da protesto eylemi düzenlemek isteyenlere, güvenlik güçlerinden izin çıkmadı. Hong Kong yerel yönetimi, protestoları Corona virüsü pandemisi kısıtlamalarını gerekçe göstererek yasakladı.

