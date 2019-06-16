HABER

Çine'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 08:05 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Çine ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Çine'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Çine ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.
Çine ilçesinin Kuruköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle dereler taştı. Ekili araziler su altında kaldı. Sokaklar suyla doldu. Vatandaşlar her şiddetli yağış ile birlikte yaşadıkları sel felaketinin yaşanmaması için Kazancı Çayı’nın ıslah edilmesini istedi. Yağan her yağmur sonrası aynı manzaranın yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden Sunay Kara, "Şiddetli yağan yağmurlar sonrası hep bu manzarayla karşılaşıyoruz. Sel felaketleri ile baş başa kalıyoruz. Sel suları arazilerimizde, tarlalarımızda, bahçelerimizde ekili ne varsa alıp götürüyor. Ekonomik açıdan da zarara uğruyoruz. Devlet Su İşleri, belediye, muhtarlık hiç kimse sel felaketleri karşısında yardımcı olmuyor. Yardım eli uzatmıyorlar. Zararlı çıkan hep bizler oluyoruz. Kazancı Deresi’nin alt kısmı ıslah edildi, ancak asıl taşkının yaşandığı yer hala çözüm bekliyor. Soruna kalıcı çözümler bulunmasını istiyoruz” dedi.
Saliha Kara ise, "Bizler yıllardır hep bu aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yağan yağmurlar sonrasında çiftçilerimizin tüm emekleri sular altında kalıyor. Neden bu soruna çareler bulunmuyor. Bizler buna çare ve çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çine'de sağanak, hayatı olumsuz etkilediÇine'de sağanak, hayatı olumsuz etkilediÇine'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Düğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs takla attı: 5 yaralıDüğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs takla attı: 5 yaralı
Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak? Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

Faciaya ramak kala! 166 yolcu ölümden döndü!

Faciaya ramak kala! 166 yolcu ölümden döndü!

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar

Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.