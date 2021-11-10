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  4. Çinekop rekora koşuyor, kuşbaşı etle yarışıyor! Kilosu 70 lira

Çinekop rekora koşuyor, kuşbaşı etle yarışıyor! Kilosu 70 lira

10.11.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde Çinekop balığının kilosu 70 Liradan satılıyor. Balıkçı Sezgin Acar , "Balık halimizde çinekopun kilosu 70 TL'ye satışa sunulurken, yüksek fiyat rekoru kırıyor. Bir kilo kuşbaşı etin kilosu 80 lirayken çinekopun kilosu 70 lira. Fiyatlara bakıldığında çinekop balığının rekor kırdığı açıkca görülmekte'' ifadelerini kullandı.

Çinekop rekora koşuyor, kuşbaşı etle yarışıyor! Kilosu 70 lira

Bandırma Balık Halinde çinekop balığı adeta kırmızı et ile yarışıyor. Balık halinde en yüksek satış fiyatı rekoru kıran çinekopun kilosu 70 liraya satılıyor.

KUŞBAŞI ETLE YARIŞIYOR

Mevsim balığı olduğu için fiyatın bu kadar yüksek olduğunu belirten balıkçı Sezgin Acar , "Balık halimizde çinekopun kilosu 70 TL'ye satışa sunulurken, yüksek fiyat rekoru kırıyor. Bir kilo kuşbaşı etin kilosu 80 Lira iken çinekopun kilosu 70 Lira. Fiyatın yüksek olmasının sebebi, mevsim balığı olmasıdır. Balık halimizde hamsi 35, istavrit 30 ve palamut 35 liradan satılıyor. Fiyatlara bakıldığında çinekopun rekor kırdığı açıkca görülmekte" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Balıkesir
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