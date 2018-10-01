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Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

Süperhaber tarafından gündeme getirilen 'Ciner medya grubu, Kazak yatırımcılara satıldı' iddialarına ilişkin Nagehan Alçı'dan bir açıklama geldi. Alçı, söz konusu iddiaları yalanladı.

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Nagehan Alçı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu satış iddialarını yalanlayarak "Ciner Medya Grubunun satıldığı yönündeki haberler kesinlikle ve tamamen asılsızdır, basın camiasına duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

CİNER HOLDİNG'İN SATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Süperhaber tarafından gündeme getirilen iddialara göre, Ciner Holding'in, medya grubunun satışı için Kazak yatırımcılarla anlaştığı iddia edilmişti ve Kazak grubun ismi ve satışın bedelinin henüz açıklanmayarak bir süre sonra kamuoyuna duyurulacağı belirtilmişti.

nagehan


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sanırsın Cinerin sahibi açıklama yapıyor. eğer kazaklar almayıpta daha önce çıkan haberlerdeki gibi Medipol hastanesi alıyorsa medya tamamen bitti. çünkü medipol hastaneleri daha önce emine erdoğanındı. şimdi bilal ve berat ortaklığında. kesin oraya peşkeş çekerler zaten. kimsenin orayı almaya şansı yok bence
anlamadigim kanali alırken satarken nagehanami soruyorlar
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