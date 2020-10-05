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Cineworld: Dünyanın 2. büyük sinema zinciri, ABD ve İngiltere'deki salonlarını geçici olarak kapatacak

05.10.2020 13:10 | Son Güncelleme

Şirketin 663 sinemasını kapsayan bu kararıyla yaklaşık 45 bin çalışan işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Şirketin CEO'su Mooky Greidinger, salonların ne zaman açılabileceği konusunda tarih vermekten kaçındı ve "Bu kolay bir karar olmadı. Gelişmeleri izleyeceğiz" demekle yetindi.

Cineworld: Dünyanın 2. büyük sinema zinciri, ABD ve İngiltere'deki salonlarını geçici olarak kapatacak

Dünyanın ikinci en büyük sinema zinciri Cineworld, Perşembe günü ABD ve İngiltere'deki tüm salonlarını geçici olarak kapatacağını açıkladı.

Şirketin 663 sinemasını kapsayan bu kararıyla yaklaşık 45 bin çalışan işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Regal ve Picturehouse zincirlerinin de sahibi olan şirket, geçici kapatma kararının koronavirüs salgınındaki sınırlamalar ve filmlerin vizyona giriş tarihlerinin ertelenmesi nedeniyle aldığını duyurdu.

Şirketin CEO'su Mooky Greidinger, salonların ne zaman açılabileceği konusunda tarih vermekten kaçındı ve "Bu kolay bir karar olmadı. Gelişmeleri izleyeceğiz" demekle yetindi.

Dünyanın en büyük sinema zinciri AMC Group'un da benzer sıkıntılar yaşadığı haber veriliyor.

İlk altı ayda 1,6 milyar dolar zarar

Kapatma kararının ardından Cineworld'ün hisseleri yüzde 27 değer kaybetti.

Şirket Eylül'de bu yılın ilk altı ayı için 1,6 milyar dolar zarar açıklamıştı.

İngiltere'de sinema salonları, koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle Temmuz'da yeniden açılmıştı. Ancak film stüdyoların büyük yapımların vizyona giriş tarihini ertelemesi sinemaları zora soktu.

Son James Bond filmi

Son James Bond filmi "No Time To Die"ın (Ölmek İçin Zaman Yok) Nisan ayında gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak bu tarih önce 12 Kasım'a ardından da Nisan 2021'e ertelendi.

Disney'nin Black Widow ve Steven Spielberg'in West Side Story filmleri de 2021'e ertelenen filmler arasında.

Disney 2021 ve 2027 arasında gösterime girecek Avatar ve tüm Star Warsfilmlerini birer yıl süreyle ertelemişti. Bu karar uyarınca Avatar 2 seneye, yeni Star Wars filmi de 2022'de gösterime girmeyecek.

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