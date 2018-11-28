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'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 19:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'ten 1960 yılında yurt dışına kaçırılan ve ABD'nin Şikago eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen 'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları Gaziantep'e getirildi.

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/ GAZİNATEP, (DHA)- GAZİANTEP'ten 1960 yılında yurt dışına kaçırılan ve ABD'nin Şikago eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen 'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları Gaziantep'e getirildi. 1960'lı yıllarda Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazılarla ortaya çıkan yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle üniversite mozaik parçalarını iade etmeye karar verdi. 21 Kasım'da Türk yetkililere teslim edilen mozaikler, dün uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla dün gece gönderilmesi planlanan mozaikler, Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle ertelendi. Mozaikler bugün 15.30'da Gaziantep'e ulaştı. Uçaktan sandıklar içerisinde indirilen mozaikleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ile ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar karşıladı. Kent olarak büyük heyecan yaşadıklarını dile getiren Fatma Şahin, mozaiklerin getirilme sürecini anlatarak şunları söyledi: "Çok heyecanlı ve gururluyum. Çingene Kızı ailesine kavuşuyor. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize bu duyguyu yaşatan bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu mozaiklerin getirilmesinin bir hikayesi var. 1998 yılında yetkililerin girişimi oldu. Sonra 2012 yılında ben bakanken konu bana intikal etti ben de o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımıza ilettim durumu. O zamandan bu yana lobi çalışması yaptık. ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi rektörüne Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Amerika gezimizde, 'Siz üniversitesiniz dünyaya örnek olun' dedik. Dünyanın en güzel eserinin, roma döneminin en güzel eserlerinin anavatanına dönmesine siz destek olun ki dünyaya bunun kanıtlanabileceğini gösterelim dedik ve teklifimizi kabul eden üniversite rektörüne ve yönetim kurula çok teşekkür ediyorum. Biz tabi bunun karşılığında üniversiteye bu mozaiklerin imitasyonunu yaparak teslim edeceğiz. Mozaikler inşallah bilimsel bir çalışma kapsamında kültür bakanlığımız personeliyle birlikte yerine yerleştireceğiz. 8 Aralık'ta Kültür Bakanı'nın katılımıyla tanıtımını yapacağız." Daha sonra uçağın kargo bölümünden paletlerle indirilen sandıklar polis eskortu eşliğinde, sergilenecekleri Zeugma Mozaik Müzesine götürüldü. Eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmıştı.

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