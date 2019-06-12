HABER

Çingene kızı 9 günde 22 bin ziyaretçiyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden başta "Çingene Kızı" olmak üzere, Fırat Nehri kıyısındaki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan eşsiz mozaiklerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti - Zeugma Müze Müdürü Emine Öztürk: - "9 günlük bayram tatilinde müzemiz çok yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar tatillerde en yoğun ziyaretçi sayısına ulaştık. 22 bin 788 ziyaretçi müzemizi gezip gördü"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.

Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip müzede başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının da sergilendiği müze, son dönemde bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanların başında geliyor.

- Bölge turizminin başlangıç rotası Gaziantep

Zeugma Müze Müdürü Emine Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından bölgede ciddi turizm hareketliliği yaşandığını söyledi.

Bölgenin en önemli kentlerinden Gaziantep'in de bu hareketlilikten payını almaya başladığını anlatan Öztürk, kente gelen turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi'nin hem kentin hem de ülkenin en büyük markalarından biri haline geldiğini kaydetti.

Öztürk, Türkiye'nin tarihi ve kültürel varlıklarının, turizm değerlerinin, imaj ve markasının daha çok geliştirilmesi amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'da, ziyaretçi sayısının artmasına yönelik çalışmaların yapılmasına karar verildiğini anımsatarak, "Biz de bu anlamda bölgenin en önemli kültür rotasının başında gelmekteyiz. Gaziantep birçok medeniyetin gelip geçtiği yer olduğu için tarihi ve kültürel varlıkları yoğun bir şekilde bünyesinde barındırıyor." dedi.

- 9 günde 22 bin ziyaretçi

Zeugma Mozaik Müzesi'nin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"9 günlük bayram tatilinde müzemiz çok yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar tatillerde en yoğun ziyaretçi sayısına ulaştık. 22 bin 788 ziyaretçi müzemizi gezip gördü. Her zaman söylediğimiz gibi mutlaka herkesi müzemize bekliyoruz. 1 Ocak'tan itibaren müzemize gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 151 bin 215 kişidir. Bu rakamlar bizim için gerçekten çok büyük rakamlardır. Durum böyle olunca biz de kendimize 1 yılda 1 milyon hedefi koyduk. İnşallah böyle giderse yıl sonu bu sayıyı yakalarız."

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Karkamış Antik Kenti'nde kazılar yeniden başladıKarkamış Antik Kenti'nde kazılar yeniden başladı
Tarihi müzenin merdivenlerinde kaydırak keyfiTarihi müzenin merdivenlerinde kaydırak keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram tatili Çingene Kızı Gaziantep Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi müze ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Antik çağlardan beri kullanılıyor! Duyanlar görmek için oraya gidiyor

Antik çağlardan beri... Duyan görmek için oraya gidiyor

Nesli tehlikede olan beyazbantlı dağ engereği Nemrut'ta ortaya çıktı

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.