HABER

'Çingene Kızı': ABD'den Türkiye'ye geri getirilen tarihi mozaik parçalarının hikayesi ne?

08.12.2018 22:16 | Son Güncelleme

1960'lı yıllarda tarihi eser kaçakçıları tarafından yağmalanan ve ABD'ye götürülen "Çingene Kızı" mozaiği 50 yılı aşkın süre sonra Türkiye'ye geri getirildi, özel bir törenle Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyarete açıldı. Peki bu eser hakkında bilinenler neler?

'Çingene Kızı': ABD'den Türkiye'ye geri getirilen tarihi mozaik parçalarının hikayesi ne?

Türkiye'nin en etkileyici tarihi eserleri arasında sayılan "Çingene Kızı" mozaiğinin eksik parçaları, kaçakçılar tarafından yağmalanarak ABD'ye kaçırıldıktan 50 yılı aşkın süre sonra ülkeye geri getirildi.

Yaklaşık 2 bin yıllık mozaiğin 12 parçası, ABD'den Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ne getirildi ve Cumartesi günü özel bir törenle ziyarete açıldı.

Peki Çingene Kızı'nın hikayesi ne?

Zeugma antik kentinin simgesi

Türkiyeli arkeologlar bu mozaiği 20 yıl önce Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alan antik kent Zeugma'da yapılan kazılar sırasında keşfetti.

Zeugma, Büyük İskender'in generallerinden biri olan Selevkos Nikator'un M.Ö. 300 yılında Fırat Nehri yakınlarında kurduğu modern bir kentti.

Zeugma'nın resmi internet sitesine göre, arkeologların yer altından çıkardığı 15 metre karelik mozaikteki genç kadın figürünün "çarpıcı" bakışları, daha sonra Zeugma kentinin simgesi haline geldi.

Çingene mi, yer tanrısı Gaia mı?

Çingene kızını andırdığı için ona bu isim verildi. Bazı kaynaklar ise figürün yer tanrısı Gaia'yı tasvir ettiğini öne sürdü.

Arkeologlar mozaiği bulduğundaysa eserin yağmalandığını, bazı parçaların eksik olduğunu fark ettiler.

Tarihi eser kaçakçıları mozaiğin parçalarını 1960'lı yıllarda ülkeden kaçırmış, eserler ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi tarafından satın alınmıştı.

2012 yılında Türkiyeli yetkililer, yıllarca onlara ev sahipliği yapan üniversiteden mozaik parçalarını geri istedi.

5 yıl süren müzakere

mozaik parçaları

Üniversitenin eserlerin satın alınması yönündeki talebine Ankara'dan ret geldi.

ABD ve Türkiye arasında 5 yıl süren müzakereler sonucu, eserlerin teslimi için anlaşma imzalandı.

Parçalar, 28 Kasım'da Gaziantep'e getirildi, arkeolog ve sanat tarihçileri tarafından sergilenmesi için hazırlandı. Eserlar daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki mozaiğin yanında ayrılan alana kondu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklamaŞanlıurfa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama
İnegöl'de iki katlı ev küle döndüİnegöl'de iki katlı ev küle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifalar başladı iddiası! Yıldırım kendi ekibini kurdu

AK Parti'de istifalar başladı iddiası! Yıldırım kendi ekibini kurdu

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

Şahin Tepesi dizisine damga vuran sahne: ‘Elinde uygunsuz görüntülerim var!’

Şahin Tepesi dizisine damga vuran sahne: ‘Elinde uygunsuz görüntülerim var!’

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Son dakika! Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu görevden alındı

Son dakika! Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.