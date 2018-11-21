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"Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'deki kayıp parçaları Türkiye'ye dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 07:03 | Son Güncelleme

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye götürülmek üzere Türk yetkililer tarafından teslim alındı - Parçalar 26 Kasım'da THY sponsorluğunda Gaziantep'e getirilecek

OHIO (AA) - ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye götürülmek üzere Türk yetkililer tarafından teslim alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca Zeugma Mozaiklerine ait 12 parçanın teslimi için üniversitede tören düzenlendi.

Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu, Bowling Green Eyalet Üniversitesi Rektörü Dr. Rodney Rogers ve eserle ilgili süreçlerde görev alan çok sayıda bilim insanı katıldı.
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- THY uçağıyla getirilecek

ABD'nin Chicago kentinden 26 Kasım'da THY uçağıyla Gaziantep'e getirilecek "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının sergileneceği Zeugma Mozaik Müzesi'nde hazırlıkların tamamlandığı bildirilmişti.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi sınırları içindeki Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp 12 parçasının Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında protokol imzalanmıştı.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek eserler, "Çingene Kızı"nın yakınlarında oluşturulmaya başlanan geçici alanda görülebilecek. Daha sonra ise parçalar kalıcı yerlerine yerleştirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bowling Green Eyalet Üniversitesindeki Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilenmek üzere eserlerin replikalarının yaptırılmasını üslenirken, parçaların Türkiye’ye nakliyesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

İlk olarak 2012 yılında girişimleri yapılan 12 parçayla ilgili daha kapsamlı çalışmalar 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı uhdesinde devam etmişti.

1960'lı yıllarda Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan ve 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma Mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.

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