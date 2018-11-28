'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi

Çingene Kızı'nın parçaları daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi'ne gönderilmek üzere THY'nin İstanbul - Gaziantep seferini yapacak uçağına taşındı.

İşte Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı'nın kayıp parçaları

Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Gaziantep'e gönderilecek mozaikler, Gaziantep Havalimanı'nda etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine THY Kargo Şefliğinde bekletiliyor.

Mozaiklerin yarın sabah uçakla Gaziantep'te getirilmesi planlanıyor.

İşte o kayıp parçaların ilk görüntüleri.

Zeugma Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla ABD'ye kaçırılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük çabalarıyla yıllar sonra Türkiye'ye getirildi.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 adet parçası THY'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla saat 17.30 sıralarında İstanbul'a geldi.

YILLAR SONRA AİT OLDUĞU YERDE SERGİLENECEK Çingene Kızı mozağinin parçaları, son yolculuğunu ise THY'nin İstanbul - Gaziantep uçağıyla 20.30'da yaparak, yıllar sonra ait olduğu Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmek üzere Nizip'e gönderilecek.

1960'LI YILLARDA KAÇIRILMIŞTI 1960'lı yıllarda kaçak kazılar sırasında parçalanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının ise yıllar sonra ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlı sergilendiği tespit edilmişti.