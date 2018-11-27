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'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA Zeugma Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla ABD'ye kaçırılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük çabalarıyla yıllar sonra Türkiye'ye getirildi.  ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 adet parçası THY'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla saat 17.30 sıralarında İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
Zeugma Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla ABD'ye kaçırılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük çabalarıyla yıllar sonra Türkiye'ye getirildi.
ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 adet parçası THY'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla saat 17.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Özel kargo paletlerine hassas bir şekilde uçağın kargo bölümüne yüklenen kayıp parçalar, Atatürk Havalimanı'nda THY personeli tarafından da büyük bir titizlik içinde indirildi.
Çingene Kızı'nın parçaları daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi'ne gönderilmek üzere THY'nin İstanbul - Gaziantep seferini yapacak uçağına taşındı.

YILLAR SONRA AİT OLDUĞU YERDE SERGİLENECEK
Çingene Kızı mozağinin parçaları, son yolculuğunu ise THY'nin İstanbul - Gaziantep uçağıyla 20.30'da yaparak, yıllar sonra ait olduğu Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmek üzere Nizip'e gönderilecek.

1960'LI YILLARDA KAÇIRILMIŞTI
1960'lı yıllarda kaçak kazılar sırasında parçalanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının ise yıllar sonra ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlı sergilendiği tespit edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp 12 parçası'nın Türkiye'ye getirilmesi için bakanlık ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında 6 ay önce protokol imzalanmıştı.

Görüntü Dökümü
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-THY uçağınını gelişi
-Uçağın park pozisyonuna yanaşması
-Uçağın kargo bölümü
-Kayıp parçaların olduğu paletlerin indirilmesi
-Görevlilerin paletleri traktörlere alması
-Parçaların traktörle Gaziantep uçağına taşınması
-Genel ve detaylar

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