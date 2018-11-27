'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-ZEUGMA Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla ABD'ye kaçırılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük çabalarıyla yıllar sonra Türkiye'ye getirildi.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 adet parçası THY'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla saat 17.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Özel kargo paletlerine hassas bir şekilde uçağın kargo bölümüne yüklenen kayıp parçalar, Atatürk Havalimanı'nda THY personeli tarafından da büyük bir titizlik içinde indirildi.

Çingene Kızı'nın parçaları daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi'ne gönderilmek üzere THY'nin İstanbul - Gaziantep seferini yapacak uçağına taşındı.

YILLAR SONRA AİT OLDUĞU YERDE SERGİLENECEK

Çingene Kızı mozağinin parçaları, son yolculuğunu ise THY'nin İstanbul - Gaziantep uçağıyla 20.30'da yaparak, yıllar sonra ait olduğu Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmek üzere Nizip'e gönderilecek.

1960'LI YILLARDA KAÇIRILMIŞTI

1960'lı yıllarda kaçak kazılar sırasında parçalanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının ise yıllar sonra ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlı sergilendiği tespit edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp 12 parçası'nın Türkiye'ye getirilmesi için bakanlık ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında 6 ay önce protokol imzalanmıştı.

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