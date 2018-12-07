Çingene Kızı mozaiğinin parçaları sergiye hazır

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'ten 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırıldıktan sonra ABD'nin Şikago eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen ve uzun uğraşlar sonrasında kaçırıldığı evine geri getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılacağı törenle tanıtılarak ziyarete açılacak. Fırat Nehri kıyısında 1960'lı yıllarda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazılarla ortaya çıkan ve yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı. Çingene Kız Mozaiği'nin parçası olan 12 eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle yaklaşık 6 ay önce imzalanan protokolün ardından 28 Kasım'da Gaziantep'e getirildi. Mozaikler, 30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki yerini almak için hazırlandı. Konusunda uzman sanat tarihçileri ve arkeologlar tarafından sergilenmeye hazır hale getirilen 12 parça mozaik, Çingene Kız mozaiği yanına ayrılmış özel alana yerleştirildi. Mozaikler, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından yapılacak tanıtımın ardından yerli ve yabancı sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

