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ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN TÜRKİYE YOLCULUĞU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 23:28 | Son Güncelleme

Enver ALAS / İSTANBUL DHA 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarının Türkiye yolculuğu kameraya kaydedildi.

Enver ALAS / İSTANBUL DHA

'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarının Türkiye yolculuğu kameraya kaydedildi.

Zeugma Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla ABD'ye kaçırılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük çabalarıyla yıllar sonra Türkiye'ye getirildi. THY'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 adet parçası buradan yine THY'nin 20.30'daki TK-2228 sayılı tarifeli uçağıyla Gaziantep'e gönderilecekti. Ancak Gaziantep Havalimanı'nda yaşanan yoğun sise bağlı olarak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle THY'nin bu seferi iptal edildi. Çingene Kızı mozaiğinin kayıp 12 parçasının yarın 13.40'taki TK2222 sayılı tarifeli seferiyle Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

MOZAİĞİN YOLCULUĞU KAMERADA

Tarihi mozaiğin Türkiye geliş yolculuğu kameralara yansıdı. Görüntülerde, tarihi mozaiklerin titizlikle paketlendiği ve aynı titizlikle Chicago'dan uçağa nakliyesi ve Atatürk Havalimanı'nda uçaktan indirilişi görülüyor.

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