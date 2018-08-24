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"Çingene Kızı"na bayram ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan ve "Çingene Kızı" mozaiğiyle hafızalarda yer edinen Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde, bayram dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

GAZİANTEP (AA) - Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip müzede, "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Bayram tatili öncesinde günlük ortalama 200 kadar yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müzedeki ziyaretçi yoğunluğunun bayram tatilinde günlük ortalama bin kişiye ulaştığı bildirildi.

Müzeyi gezen tatilcilerden sınıf öğretmeni Nurpelda Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan Gaziantep'e ilk kez geldiğini söyleyerek, "Müzeyi çok beğendim. Kesinlikle etkileyici bir gezi oldu benim için. Özellikle Çingene Kızı'nın bulunduğu mekanın ambiyansı çok daha etkileyiciydi. Bu bölgeye daha önce gelmeyen insanlara önerim şu, eğer bir şeyleri merak ediyorsanız ve birşeyler öğrenme arzunuz varsa gezilip görülmesi mekanlardan birisi burası." dedi.

Tatilcilerden Sinan Nurlu da Ortadoğu Teknik Üniversitesinde doktora öğrencisi olduğunu belirterek, gezinin beklentisinden daha iyi geçtiğine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Özellikle Gaziantep'i çok kurak ve kıraç bir yer olarak bekliyordum. Aksine çok yeşil bir şehirmiş. Yemekleri de çok meşhur ve güzel. Zaten bu konuda söylenecek pek bir şey yok. Bugüne kadar çok farklı müzeler görmüştüm. Paris ve Lyon'daki müzeleri de gördüm. Türkiye'den çıkarılan eserleri orada görmek beni çok üzüyordu. Eserleri Türkiye'de yerinde görmek beni çok mutlu etti. Çok güzel bir müze hazırlanmış."

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kurban bayramı Tatil Zeugma Müzesi

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