‘Çingene Kızı’nın ABD'deki Parçaları Gaziantep'e Ulaştı

Amerika’nın Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nden bulunan ve önceki gün Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları Gaziantep'e ulaştı.

Türk Havayolları’na ait tarifeli uçakla Gaziantep'e ulaşan parçalar havaalanında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı. Büyük bir dikkat ve özenle kargo bölümünden indirilerek araçlara yüklenen mozaik parçaları polis eskortu eşliğinde, sergilenecekleri Zeugma Mozaik Müzesi'ne götürüldü.

Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçalarının anavatanına dönmesinden dolayı duyduğu mutluluğu vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok mutluyuz çok heyecanlıyız, çok gururluyuz, 50 yıllık hasret bitti, Çingene Kızı ailesine kavuştu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bize bu duyguyu yaşatan bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Amerika gezimizde, siz üniversitesiniz dünyaya örnek olun dedik, dünyanın en güzel eserinin, Roma döneminin en güzel eserlerinin anavatana dönmesine siz destek olun ki dünyaya bunun kanıtlanabileceğini gösterelim dedik onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Teklifimizi kabul eden üniversite rektörüne ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.