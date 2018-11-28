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‘Çingene Kızı’nın ABD'deki Parçaları Gaziantep'e Ulaştı

28.11.2018 23:17 | Son Güncelleme

Amerika’nın Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nden bulunan ve önceki gün Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları Gaziantep'e ulaştı

‘Çingene Kızı’nın ABD'deki Parçaları Gaziantep'e Ulaştı

Amerika’nın Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nden bulunan ve önceki gün Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları Gaziantep'e ulaştı.

Türk Havayolları’na ait tarifeli uçakla Gaziantep'e ulaşan parçalar havaalanında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı. Büyük bir dikkat ve özenle kargo bölümünden indirilerek araçlara yüklenen mozaik parçaları polis eskortu eşliğinde, sergilenecekleri Zeugma Mozaik Müzesi'ne götürüldü.

Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçalarının anavatanına dönmesinden dolayı duyduğu mutluluğu vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok mutluyuz çok heyecanlıyız, çok gururluyuz, 50 yıllık hasret bitti, Çingene Kızı ailesine kavuştu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bize bu duyguyu yaşatan bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Amerika gezimizde, siz üniversitesiniz dünyaya örnek olun dedik, dünyanın en güzel eserinin, Roma döneminin en güzel eserlerinin anavatana dönmesine siz destek olun ki dünyaya bunun kanıtlanabileceğini gösterelim dedik onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Teklifimizi kabul eden üniversite rektörüne ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Amerika’dan getirilen parçaların 8 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımıyla yapılacak özel bir törenle ziyaretçilere beğenisine sunulması bekleniyor.

Çingene Kızı mozaiğinin parçaları, 1960'lı yıllarda Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Zeugma Ören Yeri'nde yapılan kaçak kazılarla yurt dışına çıkarılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Amerika’daki Bowling Green Eyalet Üniversitesi de mozağin bu kayıp parçalarının Türkiye’ye getirilmesi için yaklaşık 5 ay önce protokol imzalamıştı.

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