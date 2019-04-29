"Çingene Ümit" ve suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözatına alınan liderliğini ‘Çingene Ümit’ lakaplı Ümit Yalçın'ın yaptığı suç örgütü üyesi 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini halen bir başka suçtan cezaevinde bulunan ‘Çingene Ümit’ lakaplı Ümit Yalçın'ın yaptığı suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu’nda vatandaşları silah zoruyla tehdit ederek, uyuşturucu satışı yaptığını ve buna karşı çıkanları silahla tehdit ederek pek çok eyleme karıştığını belirleyerek 18 Nisan’da operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 52 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 tabanca, 1 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, çelik yelek, 2 sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar uyuşturucu madde ile 2 bin 215 mermi ve fişek ele geçirilmişti.

CİNAYETLER, SİLAHLI SALDIRI SONRASI BÖYLE BAŞLADI…

Suç örgütünün 4 cinayet, 3 cinayete teşebbüs ve çok sayıda yaralama olayıyla bağlantıları tespit edildi. İddiaya göre, 2016 yılında Ümit Yalçın silahlı saldırıya uğradı. O sırada Yalçın’ın yanında bulunan Orhan Korkmaz, önüne atladığı suç örgütü lideri ‘Çingene Ümit’ lakaplı Ümit Yalçın'ın canını kurtardı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren U.L. çete üyeleri tarafından bir başka saldırıda öldürüldü. U.L.’nin yakınları Ümit Yalçın’ı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Yalçın’ın, ‘U.L.’yi Orhan öldürttü’ dediği öğrenildi. Bu cinayetin ardından Orhan Korkmaz ile Çingene Ümit’in arası açıldı.

ARKA KOLTUKTAN ENSESİNE ATEŞ EDİLDİ

Korkmaz, Bahçelievler’de 2 arkadaşıyla birlikte araçla giderken arka koltukta oturan ve aynı suç örgütüne mensup Zeki G. tarafından Çingene Ümit’in talimatıyla ensesinden vurularak öldürüldü.