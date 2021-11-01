Çıngıraklı gerçekte var mı? Çıngıraklı nerede, nasıl gidilir?

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olmaya aday Üç Kuruş dizisi, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncuları ile Show TV ekranlarında yerini aldı. Üç Kuruş dizisinde adını sıkça duyacağımız Çıngıraklı mahallesinin nerede olduğu ve Çıngıraklı mahallesine nasıl gidildiği seyirciler tarafından merak edildi.
Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin İstanbul'un Nişantaşı semtinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Dizinin çekimlerinin bir kısmı ise İstanbul Balat'ta yapılıyor. Çıngıraklı olarak bilinen mahallenin Balat'ın Lonca mahallesi olduğu öğrenildi.
Kartal, Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideridir. Efe ise kural tanımaz bir komiser. İkili arasındaki kovalamaca oyunu cinayet vakası ile ters yüz olur.
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