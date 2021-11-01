Çıngıraklı gerçekte var mı? Çıngıraklı nerede, nasıl gidilir?

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olmaya aday Üç Kuruş dizisi, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncuları ile Show TV ekranlarında yerini aldı. Üç Kuruş dizisinde adını sıkça duyacağımız Çıngıraklı mahallesinin nerede olduğu ve Çıngıraklı mahallesine nasıl gidildiği seyirciler tarafından merak edildi.

ÇINGIRAKLI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin İstanbul'un Nişantaşı semtinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Dizinin çekimlerinin bir kısmı ise İstanbul Balat'ta yapılıyor. Çıngıraklı olarak bilinen mahallenin Balat'ın Lonca mahallesi olduğu öğrenildi.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kartal, Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideridir. Efe ise kural tanımaz bir komiser. İkili arasındaki kovalamaca oyunu cinayet vakası ile ters yüz olur.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nesrin Cevadzade (Bahar)

Asena Girişken (Perihan)

Aslıhan Malbora (Leyla)

Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)

Ekin Koç (Efe)

Melissa Yıldırımer (Nesrin)

Diren Polatoğlulları (İrfan)

Civan Canova (Oktay)

Burak Altay (Bülent)

Ercan Kesal (Halit)

Cenk Kangöz (Mesut)

Nursel Köse (Neriman)

Alişan Uğur (Konyalı)

Uğur Yıldıran (Sesu)

Volkan Kıran (Kamil)

Tuğçe Yolcu (Hazal)

Damla Makar (Halide)

Aytaç Uşun (Batuhan)

Umutcan Ütebay (Şahin)

Muttalip Müjdeci (Sahir)

Mustafa Kırantepe (Ruşen)

Aylin Engör (Neşe)



