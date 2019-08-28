HABER

Çıngıraklı yılanın kuyruğunda ne olduğunu biliyor musunuz?

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2019 08:01 | Son Güncelleme

Sosyal medyada son zamanlarda yaygınlaşan 'içinde ne var' videolarına bir yenisi daha eklendi.

Çektikleri videolarla sanal alemde yankı uyandıran baba-oğul bu kez de çıngıraklı yılanın çıngırağının içinde ne olduğunu öğrenmek için bakın nasıl bir yöntem izledi.

Çıngıraklı yılanın çıngırağında ne var?

İnternet üzerinden satın aldıkları bu çıngırağın içini açınca bakın neyle karşılaştılar.
Pek çok takipçisi olan baba ve oğlu çıngırağın içini kesince şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Bu ses için kuyruklarında 2 kata ihtiyaç duyan yılanlar, tek katmanlı doğup ilerleyen günlerde de 2. katmanlarına ulaşıyorlar.
Böylelikle bu sesi çıkarabilmek için ihtiyaçları olan tüm katmanlar tamamlanmış oluyor.
Ve işte çıngırağın içi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çıngıraklı yılan kuyruk

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! O anlar böyle görüntülendi!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! O anlar böyle görüntülendi!

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’den 4 milyar dolarlık askeri satışa onay

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den yaptırım çağrısı

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

NASA, Amazonlar'daki felaketin boyutunu açıkladı! Son 9 yılın en yoğunu

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Reuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyor

Reuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.