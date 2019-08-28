Çıngıraklı yılanın kuyruğunda ne olduğunu biliyor musunuz?

Çektikleri videolarla sanal alemde yankı uyandıran baba-oğul bu kez de çıngıraklı yılanın çıngırağının içinde ne olduğunu öğrenmek için bakın nasıl bir yöntem izledi.

Çıngıraklı yılanın çıngırağında ne var?

İnternet üzerinden satın aldıkları bu çıngırağın içini açınca bakın neyle karşılaştılar.

Pek çok takipçisi olan baba ve oğlu çıngırağın içini kesince şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Bu ses için kuyruklarında 2 kata ihtiyaç duyan yılanlar, tek katmanlı doğup ilerleyen günlerde de 2. katmanlarına ulaşıyorlar.

Böylelikle bu sesi çıkarabilmek için ihtiyaçları olan tüm katmanlar tamamlanmış oluyor.