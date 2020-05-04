Cingöz Recai kimdir? Cingöz Recai filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cingöz Recai nerede çekildi?

Peyami Safa'nın yarattığı roman kahramanı Cingöz Recai, 2017 yılında üçüncü kez sinemaya uyarlanmıştı. Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, sinema projelerine konu olan Cingöz Recai kimdir? Cingöz Recai filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü İstanbul ve Rusya’nın St. Petersburg şehrinde çekildi.
Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.
Peyami Safa'nın "Server Bedi" adı altında yazdığı ve Arsen Lüpen'den esinlenmiş olduğu hırsız karakteridir. Hikâyelerdeki bir diğer karakter de, Cingöz Recai'yi yakalamaya çalışan polis müfettişi Mehmet Rıza ,romana sonradan dahil olan Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr.Watson'dur.
Cingöz Recai, Arsen Lüpen’i anımsatan bir kibar hırsız. Kadınların gönlünü hemen çeliveren, işlediği suçlarda onlarla işbirliği eden, yakışıklı, etkileyici, zeki bir adam. İyi bir ailenin iyi eğitim almış çocuğu, çok iyi İngilizce biliyor. Hırsızlığı Amerika’da öğrenmiş. Zevk için çalıyor. Zenginlerden aldığını yoksullara dağıtıyor, bu haliyle Robin Hood’u da anımsatıyor
Kitaplar genelde gereksiz bilgi içermeyip direkt olarak senaryoya yöneliktir. Bu özellik kitapları eşsiz kılar ve okuyucular tüm seriyi okumadan kitabı bırakmakta zorlanır.
Kenan İmirzalıoğlu – Cingöz Recai
Haluk Bilginer – Mehmet Rıza
Meryem Uzerli – Göze
Musa Uzunlar – Hayalet
Fatih Artman – Eren
Algı Eke – Hülya
Ushan Çakır – Arsen
Selim Bayraktar – Adil
Hakan Boyav – Ayıboğan
Serkan Keskin – Sadri
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