Cingöz Recai kimdir? Cingöz Recai filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cingöz Recai nerede çekildi?

Peyami Safa'nın yarattığı roman kahramanı Cingöz Recai, 2017 yılında üçüncü kez sinemaya uyarlanmıştı. Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, sinema projelerine konu olan Cingöz Recai kimdir? Cingöz Recai filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü İstanbul ve Rusya’nın St. Petersburg şehrinde çekildi.

CİNGÖZ RECAİ FİLMİ KONUSU

Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.

CİNGÖZ RECAİ KİMDİR?

Peyami Safa'nın "Server Bedi" adı altında yazdığı ve Arsen Lüpen'den esinlenmiş olduğu hırsız karakteridir. Hikâyelerdeki bir diğer karakter de, Cingöz Recai'yi yakalamaya çalışan polis müfettişi Mehmet Rıza ,romana sonradan dahil olan Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr.Watson'dur.