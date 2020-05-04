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Cingöz Recai kimdir? Cingöz Recai filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cingöz Recai nerede çekildi?

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2020 20:16 | Son Güncelleme

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi ekranlarda yayınlanıyor. Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu internette aratılmaya başlandı. Peki, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi nerede çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin dönüşü filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

Cingöz Recai kimdir? Cingöz Recai filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cingöz Recai nerede çekildi?

Peyami Safa'nın yarattığı roman kahramanı Cingöz Recai, 2017 yılında üçüncü kez sinemaya uyarlanmıştı. Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, sinema projelerine konu olan Cingöz Recai kimdir? Cingöz Recai filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü İstanbul ve Rusya’nın St. Petersburg şehrinde çekildi.

CİNGÖZ RECAİ FİLMİ KONUSU

Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.

CİNGÖZ RECAİ KİMDİR?

Peyami Safa'nın "Server Bedi" adı altında yazdığı ve Arsen Lüpen'den esinlenmiş olduğu hırsız karakteridir. Hikâyelerdeki bir diğer karakter de, Cingöz Recai'yi yakalamaya çalışan polis müfettişi Mehmet Rıza ,romana sonradan dahil olan Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr.Watson'dur.

Cingöz Recai, Arsen Lüpen’i anımsatan bir kibar hırsız. Kadınların gönlünü hemen çeliveren, işlediği suçlarda onlarla işbirliği eden, yakışıklı, etkileyici, zeki bir adam. İyi bir ailenin iyi eğitim almış çocuğu, çok iyi İngilizce biliyor. Hırsızlığı Amerika’da öğrenmiş. Zevk için çalıyor. Zenginlerden aldığını yoksullara dağıtıyor, bu haliyle Robin Hood’u da anımsatıyor

Kitaplar genelde gereksiz bilgi içermeyip direkt olarak senaryoya yöneliktir. Bu özellik kitapları eşsiz kılar ve okuyucular tüm seriyi okumadan kitabı bırakmakta zorlanır.

CİNGÖZ RECAİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu – Cingöz Recai

Haluk Bilginer – Mehmet Rıza

Meryem Uzerli – Göze

Musa Uzunlar – Hayalet

Fatih Artman – Eren

Algı Eke – Hülya

Ushan Çakır – Arsen

Selim Bayraktar – Adil

Hakan Boyav – Ayıboğan

Serkan Keskin – Sadri

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