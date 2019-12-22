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Çini cam füzyon ile buluştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.12.2019 12:34 | Son Güncelleme

Türk kültürü ve motiflerinin binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılmasında büyük rol oynayan Kütahya çinisinin cam füzyon tekniği ile ömrünün uzatılması için çalışmalar tamamlandı.Kütahya çinisi cam füzyon tekniği ile birleşti.

Türk kültürü ve motiflerinin binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılmasında büyük rol oynayan Kütahya çinisinin cam füzyon tekniği ile ömrünün uzatılması için çalışmalar tamamlandı.
Kütahya çinisi cam füzyon tekniği ile birleşti. Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki seramik ve cam teknolojileri alanında yaklaşık 10 yıllık Ar-Ge çalışmaları neticesinde cam füzyon tekniği geleneksel çiniye uygulandı. Düz zeminlere uygulanan teknikle gerek dış mekan, gerekse de kaplama işlerine uygulanabilen çiniler artık yüzlerce yıl solmadan ve deforme olmadan kuşaktan kuşa aktarılabilecek.
Çininin yıllar içerisinde deforme olduğunu ve çatladığını, ömrünü daha da uzatabilmek amacı ile böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Seramik ve Cam Teknolojileri Alan Şefi Sema Aslan Öztürk, “Cam füzyon çalışması genellikle cam tabakların üretiminden kalıpların üzerine camın yerleştirilmesi ile füzyon fırınların fırınlanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Biz bunu çiniye uygulamak istedik. Çininin aşamaları sonucunda deseni basıp, tahrirleyip boyadıktan sonra bu sanatı uzun yıllar dayanıklı olsun, dış yapıya uygun olsun, havuzlarda ve dış cephe kaplamalarında kullanalım diye belirli derecede cam füzyon uyguladık. Karolarda, genellikle düz zeminlerde yaklaşık 10 yıl önce bulunan bir teknik sonucunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Son yıllarda ise sergiler sonucunda 1-2 senedir piyasada aktif olarak kullanılmaktadır. Biliyorsunuz ki çini çalışmaları çok sıcak ve soğuklarda derece farklarından dolayı büyük ölçüde deforme oluyor, çatlamalar oluyor. Ama bu çalışmayı uyguladığımızda bu çalışma ile yüz yıldan fazla ömre sahip olacak” dedi.
Geleneksel çini sanatını ve motiflerini binlerce yıl yaşatılabilecek bir çalışma olduğunu söyleyen Kütahya Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Kurt ise, “Bizim temel hedefimiz, şehrimize ait kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak derdi ile biz böyle bir çalışmalara devam etmekteyiz. Son yıllarda çiniye cam füzyon uygulamak ile ilgili olarak arkadaşlarımız bir Ar-Ge süreci başlattılar. Bizim geleneksel el sanatımızı uzun yıllar, belki de binlerce yıl öteye taşıyacak bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu konuda bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cam füzyon çalışması ile görsel olarak bir sanat eseri olarak değil, aynı zamanda gerek dekorasyon, gerekse de farklı alanlarda kullanılmak üzere çok önemli ürün ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

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