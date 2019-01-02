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Çin'i protesto için İstanbul'dan yürüyenler, Kızılcahamam'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen grup, Kızılcahamam ilçesine ulaştı.

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen grup, Kızılcahamam ilçesine ulaştı.

İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlılar, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Ellerinde Türk ve Uygur bayrakları olan grup üyeleri, bugün Kızılcahamam ilçesine ulaştı. Yürüyüşün 19'uncu gününde ilçe merkezine gelenler, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı insan hakları ihlallerine, sloganlarla tepki gösterdi. Grupta bulunan Muhammet Emin Yiğitoğlu, Doğu Türkistan'daki zulme dikkat çekmek için yürüdüklerini belirtip, "Bu zulüm için yola çıktık. Doğu Türkistanlıyız, İstanbul'da yaşıyoruz. İnsanlık dışı bir hal aldı bu. Annelerimizden, kız kardeşlerimizden, hiç kimseden haber alamıyoruz. Ben 3 senedir annem ve ağabeyimle görüşemiyorum" dedi.
Geceyi Kızılcahamam'da geçirecek grubun, yarın Ankara'ya doğru yürümeye devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Grubun yürümesi
-Grubun slogan atması
-Detay
Haber-Kamera: Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)

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