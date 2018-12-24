Çini tarihine ışık tutan müze

Müzede çok değerli eserlerin sergilendiğini aktaran Türktüzün, "Sergilenen eserler Kütahya ve İznik çinilerinden oluşmaktadır. Tamamı el sanatı çinilerdir. Sergilenen en eski eserler ise Selçuklu dönemine ait 700 yıllık çini kalıntıları. Konya'daki Selçuklu döneminden kalma Kubadabad Sarayı kazılarında çıkan çini kalıntıları ile Topkapı Sarayı'ndan getirilmiş 16. yüzyıla ait Osmanlı döneminden kalma İznik çinileri burada sergileniyor. Diğer eserler ise son yüzyıla ait çiniler." dedi.

Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'nın adeta çininin başkenti olduğunu belirterek müzenin ülkenin çini tarihine ışık tutan önemli bir merkez söyledi.

Müze, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait buluntuların da aralarında olduğu yaklaşık 500 eserle ziyaretçilerini çininin tarihi gelişimine tanıklık ettiriyor.

Germiyanoğulları Beyi 2. Yakup Çelebi tarafından 1411-1412 yıllarında yaptırılan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Paşamsultan Mahallesi'ndeki İmaret Mescidi, 1999 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek "Çini Müzesi"ne dönüştürüldü.

MUHARREM CİN - Kütahya Çini Müzesi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait buluntuların da aralarında yer aldığı yaklaşık 500 eserle çini tarihine ışık tutup ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Türktüzün, son yüzyıla ait çini eserlerin büyük kısmının Kütahya'nın en eski çini imalathanelerinden Azim Çini Fabrikası'nın sahibi Rifat Çini tarafından bağışlandığını ifade etti.

İznik ve Kütahya çinilerinin 14. yüzyıldan itibaren aynı dönemde yapılmaya başladığını ve günümüze kadar geldiğini hatırlatan Türktüzün, şöyle devam etti:

"Kütahya ve İznik çinileri birbirinden farklı özelliklere sahip. İznik çinileri saraya yönelik yapılmıştır. Kütahya çinileri ise ağırlıklı olarak halkın kullanım eşyasına yöneliktir. Çinicilik faaliyetleri geçmişten günümüze kadar devam ettirilmektedir. Aynı zamanda günümüz çini ustaları aracılığıyla da gelecek nesillere aktarılmaktadır. Kütahya'da birçok aile çinicilikten geçimini sağlamaktadır."

- "Odun fırınlarında pişiriliyordu"

Türktüzün, çini yapımının eskiye göre biraz daha kolaylaştığını dile getirdi. Çininin eskiden odun fırınlarında pişirildiğini anımsatan Türktüzün, şunları söyledi:

"Çini çamuru usta ellerce yoğrularak şekillendirildikten sonra pişirilerek bisküvi haline getiriliyor. Daha sonra yine usta ellerce desenler çizilip boyanıp sırlanarak 950 derecelik fırınlarda pişiriliyor ve hazır hale geliyor. Eskiden odun fırınlarında pişirilen çini, teknolojinin ilerlemesiyle elektrikli fırınlarda pişiriliyor. Müzemizde sergilenen eserlerin tamamına yakını eski dönemlerdeki odun fırınlarında pişirilen çiniler."