Çini ve seramiğin dayanımını artırdı

MUHARREM CİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı çini ve seramik sanatçısı Ali Kaya, çini ve seramiklerde dayanım ve renklerdeki canlılığın uzun yıllar devam etmesi için 10 yıldır üzerinde çalıştığı, deneme ve testlerinde başarı sağladığı özel yöntemini eserlerinde uygulamaya başladı.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyine ait Kültür Sanat Merkezi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 49 yaşındaki Kaya'nın eserleri ilgi görüyor.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşlarda öğrendiği çini ve seramik sanatını yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğünü belirtti.

Kolay iş bulabilmek için tercih ettiği çini ve seramiğin kendisi için hem sanat hem de meslek haline geldiğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Liseye başlarken Kütahya'nın çini ve seramik merkezi olması nedeniyle iş bulmam kolay olur düşüncesiyle çini ve seramik bölümünü tercih ettim. Bu alana sadece iş olarak bakıyordum. Ancak öğrendikçe ata sanatımız olan çini ve seramiğin sanatsal yönü bende daha ağır bastı. İçimden gelerek ve severek bu işi yapmaya başladım. Yaptığım çalışmalar öğretmenlerim tarafından çok beğenildi ve takdir edildi. Öğretmenlerimin tavsiyesi üzerine de bu alanda eğitimime devam etmeye karar verdim. Liseyi bitirdikten sonra 1987 yılında mezun olduğum okula çini ve seramik öğretmeni olarak göreve başladım. Aynı zamanda DPÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Seramik ve Cam Bölümüne kaydımı yaptırdım ve oradan da mezun oldum."