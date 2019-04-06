Çiniden saz yaptılar

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTÜHYA’da çini ustası Ali Kaya ve yerel müzisyen Yusuf Ziya Beydüz, birlikte çiniden saz yaptı. Dışı tamamen kentin el sanatları olan çiniden yapılan sazın ön kısmı ise sunta ile kapatıldı. Telleri konularak kullanılmaya başlanan çini sazın dünyada bir ilk olabileceğini ifade eden müzisyen Yusuf Ziya Beydüz, “Seramikten yapılan enstrümanlar oldu, ama telli saz olarak dünyada bir ilk diyebiliriz. Çiniden kaval ve çiniden darbuka çıkartarak bir konser düşünüyoruz” dedi. Kütahya’da atölyesi bulunan çini ustası Ali Kaya ve yerel müzisyen Yusuf Ziya Beydüz, kentin ünlü el sanatı olan çiniden saz üretti. Ali Kaya, bir sazın ölçülerini alarak önce kalıbını çıkardı. Ardından çiniden dışını yaparak tellerin bulunduğu kısmı ise sunta ile kapattı. Sazın üst kısmını da el sanatıyla farklı desenlerde son şeklini verdi. Yerel müzisyen Yusuf Ziya Beydüz ise suntanın üzerine tellerini takarak çalınmaya hazır hale getirdi. Çiniden yapılan sazın dünya literatürüne geçeceğini düşündükleri ifade eden Ali Kaya ve Yusuf Ziya Beydüz, yoğun ilgi göreceğini umduklarını söyledi. Çini ustası Ali Kaya, 35 yıldır el sanatları mesleğini yaptığını ve çiniden sazın sohbet sırasında ortaya çıktığını ifade etti. Kaya, “Çini sanatı bin yıllık atalarımızdan bize miras kalan bir sanattır. Bu sanatı gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar yapıyorum. Sanat merkezindeki atölyemizde müzisyen Yusuf Ziya Bey ile muhabbet ederken müzik aletlerini gördüm. Aklıma süs amaçlı böyle bir saz yapma fikri geldi. Ben bunu 'curayı çiniye aktarsam’ dedim. Kendisi kabul etti. Biz de sazın kalıbını çıkarttık ve içi boş şekilde teslim ettik o da ahşabını ekleyerek saz haline getirdi” dedi. ‘ÇİNİDEN MÜZİK ALETLERİYLE KONSER VERMEK İSTİYORUZ’ Yerel müzisyen Yusuf Ziya Beydüz ise 41 senedir saz çaldığını ve hobi olarak müzik aletleri yaptığını anlattı. Seramikten çeşitli müzik aletlerinin yapıldığını, ancak çiniden sazın ilk kez yapıldığını ifade eden Beydüz, “Bana sadece içini boş şekilde bırakıp teslim etmesini söyledim. Ben de üzerine ahşap ile tahta ile gerekli olan ses kafesi dediğimiz ladin ağacı, klavyede maun ağacı kullanıp burguluğunu yaparak çiniyle bütünleştirdik ve ortaya bir saz çıkarttık. Bu literatürde dünyada tek diyebiliriz. Seramikten yapılan enstrümanlar var. Bunun haricinde 12 delikli flüt var. Bunun dışında Türkiye’de kullanılan döblek dediğimiz çömlek darbukalar çok yaygındır. Ama bunun dışında telli saz olarak dünyada bir ilk diyebiliriz. Bunların yanı sıra bir bağlama çıkartmak, kabak kemane, çiniden kaval ve çiniden darbuka çıkartarak bir konser düşünüyoruz. İnşallah yakın zamanda bunları tamamlayıp çalışmayı düşünüyoruz” dedi.



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