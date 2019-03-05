Çin'in 2019 ekonomik büyüme hedefi yüzde 6-6,5

PEKİN (AA) - Çin Başbakanı Li Kıçiang, ülkesinin 2019 yılında ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6 ila 6,5 civarında olduğunu açıkladı. Ülkede "parlamentonun yasama yılı açılışı" olarak sayılan en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi 13. Dönem 2. Yıllık Genel Kurulu’nun açılışı başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda yapıldı. Açılış toplantısına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li ile ülkenin dört bir yanından gelen 2 bin 956 delege ile katıldı. Çin milli marşının okunmasının ardından kürsüye çıkan Başbakan Li, hükümet raporunu sunarak, 2019’da izlenecek ekonomi, finans, yoksulluğun azaltılması istihdam ile yıllık savunma bütçelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel gereksinimleri göz önünde bulundurarak, 2019 ekonomik ve sosyal büyüme hedeflerini belirlediklerini kaydeden Li, ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6 ile 6,5 arasında olacağını söyledi. Li, bu büyüme oranının “yurt içi ve uluslararası beklentilerle uyumlu” olduğunu ve büyük ekonomiler arasında ise oldukça yüksek bir oran olduğunu ifade etti.

- Çevre kirliliğini önlemek için 60 milyar yuan ödenek Başbakan Li, çevre kirliliğinin önlenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, bu kapsamda toplam 60 milyar yuan (yaklaşık 9 milyar dolar) ödenek tahsis edileceğini bildirdi. Bu ödeneklerin yuan bazında 25 milyarının hava, 35 milyarının su ve 5 milyarının da toprak için kullanılacağını belirten Li, geniş çaplı ormanlıkların alanların çoğaltılması için destek verileceğini dile getirdi. - Altyapı inşasına 577,6 milyar yuan ödenek Merkezi hükümetin altyapı yatırımlarının inşası için 577,6 milyar yuan (yaklaşık 86,6 milyar dolar) ödenek ayrıldığını belirten Li, bu yatırımların ağırlıklı olarak tarım, altyapı inşaları, kentsel dönüşüm, çevre ve ekolojinin korunması alanlarında kullanılacağını söyledi. - 2019’un istihdam hedefi 11 milyon Başbakan Li, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının bu yıl yüzde 3 civarında olacağını belirterek, Afrika domuz vebası gibi yeni faktörler nedeniyle gıda fiyatlarının artabileceğini kaydetti. Şehirlerde 11 milyon kişiye yeni istihdam hedeflendiğini vurgulayan Li, kayıtlı işsizlik oranını yüzde 5,5 ile 4,5 arasında tahmin edildiğini aktararak söz konusu hedefin artan çalışabilir nüfusun göz önünde bulundurularak hesaplandığını belirtti.

Başbakan Li, istihdamın artması ve yeni kurulan işletmelerin desteklenmesi için fonların ayrılacağını ifade ederek, kırsal alanlarda yoksul sayısının da 10 milyon azaltılacağını ifade etti. Çin'de geçen yıl mart ayındaki toplantılarda 2018 ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6,5 civarında olacağı açıklanmış, ekonomi yüzde 6,6 büyümüştü. - 2019 savunma bütçesinde yüzde 7,5 artış Ulusal savunma ve askeri reformu destekleyerek ordunun modernleşmesini hızlandıracaklarının altını çizen Li, ülkenin savunma bütçesinin 1 trilyon 189 milyon 876 bin yuan (yaklaşık 178,3 milyar dolar) olduğunu belirterek, 2019 yılı savunma bütçesinin yüzde 7,5 artacağını kaydetti. Li, ayrıca Çin Komünist Partisi’nin silahlı kuvvetler üzerindeki "mutlak liderliğinin" süreceğini vurguladı. Çin’in savunma bütçesindeki artış 2018’de yüzde 8,1, 2017’de yüzde 7, 2016’da ise yüzde 7,6 olarak açıklanmıştı. - Yeni teknolojilere yönelik çabalar güçlendirilecek Ar-Ge, büyük veri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojiler ile elektrikli araçlar ve yeni materyallerin geliştirilmesine yönelik çabaları güçlendireceklerini belirten Li, dijital ekonomiyi genişleteceklerini ifade etti.

Li, Çin’in dünyada bilim ve teknoloji alanında en geniş yetişmiş insan kaynağına sahip olduğuna işaret ederek, “Tüm alanlarda parlak ve yetenekli insanların ortaya çıktığından emin olacağız ve geniş inovasyon akımı yaratacağız.” diye konuştu. -"Çin serbest ticaret ve ekonomik küreselleşmeye bağlı" Uluslararası normları, pazar kuralların gözeteceklerini ve müzakere ve iş birliğiyle ortak büyüme ilkesini takip edeceklerini kaydeden Li, “Çin, ekonomik küreselleşme ve serbest ticaretin korunmasına bağlı kalıyor." ifadelerini kullandı. Başbakan Li, Katma Değer Vergisi'nin üretim sanayisinde yüzde 16’dan 13’e, ulaştırma ve inşaat ve diğer sektörlerinde ise yüzde 10’dan yüzde 9’a düşürüleceğini söyledi. Li ayrıca tüm şirketlere eşit davranılacağını kaydetti. - Tayvan’a mesaj Pekin yönetiminin "tek Çin ilkesi ve 1992 Konsensüsü’nü" desteklediğini, Tayvan ve Çin’in barışçıl birleşmesini teşvik ettiğini belirten Li, "Tayvan’ın bağımsızlığı arayışında olan ayrılıkçı planlara ve aktivitelere kesinlikle karşı çıkacağız, caydıracağız ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kesinlikle koruyacağız.” uyarısında bulundu.