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“Çin’in ABD Üniversitelerine Sızma Çabasına” İlişkin Soruşturma

05.05.2020 00:17 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Çin’in ABD’deki üniversitelere sızma girişimlerine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı

“Çin’in ABD Üniversitelerine Sızma Çabasına” İlişkin Soruşturma

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Çin’in ABD’deki üniversitelere sızma girişimlerine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. Komisyon bu kapsamda Eğitim Bakanı Betsy DeVos’tan, Çin Komünist Partisi’nin stratejik ve propaganda amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik Amerikan üniversitelerine yaptığı yatırımla ilgili bilgi talep etti.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Partili başkanı Michael McCaul, komisyonun altı kıdemli üyesiyle birlikte Eğitim Bakanı Betsy DeVos’a bir mektup gönderdi.

McCaul mektupta, “Çin Komünist Partisi’nin, teknoloji hırsızlığı, akademik araştırmaları kontrol etme çabası dahil olmak üzere kötü niyetli olarak Amerikan akademi dünyasına sızma ve akademik dünyayı etkileme çabalarından uzun süre endişe duydum. Bu yönetim uzun süredir devam eden bu sorunu gündeme getirmiş olsa da, Çin Komünist Partisi’nin Corona virüsüne ilişkin hala devam eden örtbas çabası, Çin Komünist Partisi’nin ABD’deki üniversitelerle mali ilişkilerinin teşkil ettiği tehdit konusunda bir uyanma çağrısıdır” diye yazdı.

“Tehlikeli komünist rejimin öğretim kurumlarımıza erişimi satın almasına izin veremeyiz”

Mektupta imzası bulunan bir diğer Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jim Jordan da “Tehlikeli komünist rejimin yüksek öğretim kurumlarımıza erişimi bu şekilde satın almasına izin veremeyiz. Çin Komünist Partisi’nin virüs salgınının ilk aşamalarını örtbas etmesi hastalığın ABD ve dünya üzerindeki etkisini kötüleştirdi. Çin’in hesap vermesinin sağlanmasını ve ülkemize daha fazla zarar vermesinin engellenmesini ABD halkına borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Mektupta imzası olan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mac Thornberry de, “Çin’in yüksek öğrenim kurumlarımıza yönelik stratejik yatırımı uzun süredir endişe kaynağı. Bu, Çin’in hassas bilgileri elde etmek amacıyla Savunma Bakanlığı ile birlikte araştırma yapan kurumları hedef aldığının görüldüğü durumlar için özellikle geçerli'' diye yazdı.

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