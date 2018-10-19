Çin'in Ankara Büyükelçisi Aydın'da

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çabalarıyla iki ülke arasında ekonomi, ticaret, siyaset ve kültürel alandaki iş birliği hızla geliştirildi. İki ülke arasındaki ilişkileri derinlemesine geliştirmeliyiz." dedi.

Büyükelçisi Yu Hongyang, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Hongyang'a kentin tarihi ve kültürel güzellikleri ile üretiminde lider olduğu ürünler hakkında bilgi veren Köşger, Aydın'ın her anlamda gelişmiş bir şehir olduğunu belirterek, Çinli iş adamlarını yatırım için Aydın'a davet etti.

Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını aktaran Hongyang ise kaynaklara göre iki ülke arasındaki ilişkilerin İpek Yolu dönemine kadar dayandığını söyledi.

Hongyang, "Özellikle İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki Çini porselenleri gördüğümüzde o tarihi tekrar hatırlıyoruz. Bildiğim kadarıyla Çin dışında en fazla Çini porselen ve seramiklerin bulunduğu yer Topkapı Sarayı'dır. Oradaki bu eserler çok ince ve güzel olmanın dışında eski Çin ve Türk ilişkilerini de canlandırıyor. Yani Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok eski dönemlere dayanıyor." dedi.