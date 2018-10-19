HABER

Çin'in Ankara Büyükelçisi Aydın'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:50 | Son Güncelleme

Büyükelçi Yu Hongyang: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çabalarıyla iki ülke arasında ekonomi, ticaret, siyaset ve kültürel alandaki iş birliği hızla geliştirildi. İki ülke arasındaki ilişkileri derinlemesine geliştirmeliyiz"

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çabalarıyla iki ülke arasında ekonomi, ticaret, siyaset ve kültürel alandaki iş birliği hızla geliştirildi. İki ülke arasındaki ilişkileri derinlemesine geliştirmeliyiz." dedi.

Büyükelçisi Yu Hongyang, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Hongyang'a kentin tarihi ve kültürel güzellikleri ile üretiminde lider olduğu ürünler hakkında bilgi veren Köşger, Aydın'ın her anlamda gelişmiş bir şehir olduğunu belirterek, Çinli iş adamlarını yatırım için Aydın'a davet etti.

Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını aktaran Hongyang ise kaynaklara göre iki ülke arasındaki ilişkilerin İpek Yolu dönemine kadar dayandığını söyledi.

Hongyang, "Özellikle İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki Çini porselenleri gördüğümüzde o tarihi tekrar hatırlıyoruz. Bildiğim kadarıyla Çin dışında en fazla Çini porselen ve seramiklerin bulunduğu yer Topkapı Sarayı'dır. Oradaki bu eserler çok ince ve güzel olmanın dışında eski Çin ve Türk ilişkilerini de canlandırıyor. Yani Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok eski dönemlere dayanıyor." dedi.

Son dönemlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek arttığına dikkati çeken Hongyang, şunları kaydetti:

"2010 yılında Türkiye ile Çin arasında resmen stratejik iş ortaklığı kuruldu. Geride bıraktığımız 3 yılda ise iki ülke lideri arasında 5 kez görüşme yapıldı. Bu görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çok önemli yol haritaları çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çabalarıyla iki ülke arasında ekonomi, ticaret, siyaset ve kültürel alandaki iş birliği hızla geliştirildi. İki ülke arasındaki ilişkileri derinlemesine geliştirmeliyiz. İki şehir arasında, yani yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin gelişmesi de çok önemli. Bizim odaklanmak istediğimiz iş birliği alanları turizm, ekonomi ve ticarettir."

Programın ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da ziyaret eden Hongyang, daha sonra Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki "Hayalimdeki Çin" resim sergisinin açılışına katıldı.

Açılışa Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (UBİKAV) Başkanı Prof. Dr. Bülent Okay da katıldı.

PARTNERArtık o ülkeye sadece kimlikle gidebileceğizArtık o ülkeye sadece kimlikle gidebileceğiz
GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonuGÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu
İstedikleri türden gelmeyen hayvanları teslim almadılarİstedikleri türden gelmeyen hayvanları teslim almadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Çin Ankara Büyükelçisi resim sergi ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İlginizi Çekebilir

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.