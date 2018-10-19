Çin'in Ankara Büyükelçisi Aydın'da

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çabalarıyla iki ülke arasında ekonomi, ticaret, siyaset ve kültürel alandaki iş birliği hızla geliştirildi. İki ülke arasındaki ilişkileri derinlemesine geliştirmeliyiz." dedi.
Büyükelçisi Yu Hongyang, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.
Hongyang'a kentin tarihi ve kültürel güzellikleri ile üretiminde lider olduğu ürünler hakkında bilgi veren Köşger, Aydın'ın her anlamda gelişmiş bir şehir olduğunu belirterek, Çinli iş adamlarını yatırım için Aydın'a davet etti.
Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını aktaran Hongyang ise kaynaklara göre iki ülke arasındaki ilişkilerin İpek Yolu dönemine kadar dayandığını söyledi.
Hongyang, "Özellikle İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki Çini porselenleri gördüğümüzde o tarihi tekrar hatırlıyoruz. Bildiğim kadarıyla Çin dışında en fazla Çini porselen ve seramiklerin bulunduğu yer Topkapı Sarayı'dır. Oradaki bu eserler çok ince ve güzel olmanın dışında eski Çin ve Türk ilişkilerini de canlandırıyor. Yani Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok eski dönemlere dayanıyor." dedi.
Son dönemlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek arttığına dikkati çeken Hongyang, şunları kaydetti:
"2010 yılında Türkiye ile Çin arasında resmen stratejik iş ortaklığı kuruldu. Geride bıraktığımız 3 yılda ise iki ülke lideri arasında 5 kez görüşme yapıldı. Bu görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çok önemli yol haritaları çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çabalarıyla iki ülke arasında ekonomi, ticaret, siyaset ve kültürel alandaki iş birliği hızla geliştirildi. İki ülke arasındaki ilişkileri derinlemesine geliştirmeliyiz. İki şehir arasında, yani yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin gelişmesi de çok önemli. Bizim odaklanmak istediğimiz iş birliği alanları turizm, ekonomi ve ticarettir."
Programın ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da ziyaret eden Hongyang, daha sonra Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki "Hayalimdeki Çin" resim sergisinin açılışına katıldı.
Açılışa Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (UBİKAV) Başkanı Prof. Dr. Bülent Okay da katıldı.
Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar
Uzmanlar uyardı: ABD yeni yaptırımların eşiğinde
Hindistan'da tren faciası!
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum