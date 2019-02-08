Çin'in artan durian meyvesi talebi Malezya ormanlarını tehdit ediyor

Eyalete bağlı Gua Musang kentinde yoğun olarak yaşayan Temiar isimli Orang Asli kabilesi mensupları, son 6 yılda kent genelinde çoğalan durian ekim alanlarının, asırlar önce atalarının ektiği ağaçların çoğunu yok ettiğini söylüyor.

Durianın ülkede en çok yetiştiği eyaletlerden Kelantan'da modern durian tarımının azalttığı ormanlık alanlar, çevreye verdiği zararın yanı sıra bölgedeki ormanlık yerlerde yaşayan ve Orang Asli olarak bilinen yerel toplulukların hayatını da olumsuz etkiliyor.

Çok sayıda çiftçinin durian üretimini artırmak için küçük ekin alanlarını genişletmek istediği ve ülkedeki kırsal alanlarda doğal yaşamın vazgeçilmez unsuru olan yağmur ormanlarında bilinçsizce ağaç kesimi yaptığı kaydediliyor.

Malezya basınında yer alan haberlere göre çevreci kuruluşlar, durian yetiştiricilerinin Çin'den gelen talepleri karşılamak için ormanlık alanları gitgide yok ederek geniş tarım alanları açmasının yarattığı tehlikeye dikkati çekiyor.

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da, Çin'in yoğun ithalat talebinde bulunduğu tropik Güneydoğu Asya meyvelerinden durian için oluşturulan yeni ekim alanları, ülkedeki ormanlık alanları tehdit ediyor.

Bölgedeki aşırı durian ekimine engel olmak için asırlık ormanlarını geçen yıldan bu yana ablukaya alan Gua Musang sakinleri, durian üreticilerinin çevre tahribatı girişimine karşı hukuk mücadelesi veriyor.

- Malaya kaplanları da tehdit altında

Pahang eyaletinde yer alan ve Malaya kaplanı türünün dünyada yaşadığı iki bölgeden biri olarak bilinen Raub ormanları ise modern durian tarımı için ormanlık alan tahribatının en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olarak biliniyor.

Çevre kuruluşları, durian yetiştirmek üzere bu bölgede yapılan toplu ağaç kesimlerinin, sayıları 300'den az olduğu bilinen Malaya kaplanlarının doğal yaşam alanını riske attığı konusunda yerel yönetimi uyarıyor.

Dünya Doğal Yaşam Fonu'nun Malezya ofisi yetkilisi Siti Zuraidah Abidin, Raub bölgesinde durian yetiştiricisi şirketlerin bin 213 hektar genişliğindeki bir ağaçlık alanı keserek burada modern durian tarımına başlamayı planladığını söylüyor.

Proje kapsamındaki ağaç kesimine ilişkin orman bakanlığının hiçbir yasak koymadığını öne süren Siti Zuraidah, bölgedeki ağaçlık alanların yok olması halinde sadece Malaya kaplanlarının değil, Raub bölgesindeki tüm doğal yaşamın kötü etkileneceği uyarısını yapıyor.