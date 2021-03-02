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Çin'in aşı hedefi: Temmuz'da yüzde 40

02.03.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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Çin'in Temmuz ayı sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedeflediği bildirildi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere aşı ihraç eden Çin'in yurt içindeki aşılama kampanyasının hızı tartışma konusuydu.Çin hükümetinin Covid-19'la mücadele stratejisinin belirlenmesinde etkili sağlık danışmanlarından biri olan Zhong Nanşan, ülkesinin aşılama kampanyasının önümüzdeki süreçte hızlanacağını açıkladı.

Zhong, Reuters'a yaptığı açıklamada, Çin'in bu doğrultuda Temmuz ayının sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ına bir ya da iki doz aşı yapmış olacağını söyledi.

Çin şu ana kadar yurt içinde üretilen dört Covid-19 aşısına kullanım onayı verdi. Bu aşı türlerinden üçünde iki doz, birindeyse tek doz aşı yapılıyor.

Koronavirüs uzmanı Zhong, 1,4 milyar nüfusa sahip Çin'de 28 Şubat itibarıyla 52.5 milyon doz aşı yapıldığını belirtti. Çinli uzman, ülkesindeki her 100 kişiden 3,56'sına aşı yapıldığına işaret etti. Bu oran İsrail, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki oranların çok altında kalıyor.

Çinli şirket Sinovac, şu ana kadar Türkiye, Brezilya ve Endonezya'ya milyonlarca doz CoronaVac aşısı ihraç etti.

Üretim gerçekleştiren bir diğer Çinli şirket CanSino Biologics Inc de milyonlarca doz aşı ihraç etmek için Meksika ile anlaştı.

DW,rtr/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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