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Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örnekleri beklenenden çok daha genç çıktı

08.10.2021 06:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Chang'e uzay aracının Aralık ayında Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin beklenenden genç olduğu ortaya çıktı. Lav akımıyla oluşan bazalt kayaların 2 milyar yaşında olduğu açıklandı.

Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örnekleri beklenenden çok daha genç çıktı

Çin'in Chang'e uzay aracının Aralık ayında Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin beklenenden genç olduğu ortaya çıktı.

Lav akımıyla oluşan bazalt kayaların 2 milyar yaşında olduğu açıklandı.

Daha önce ABD'nin Apollo görevlerinde yer alan astronotlar tarafından getirilen kaya örnekleri ise 3 milyar yaşındaydı.

Çinli bilim insanları bulgularını Science dergisinde yayınladı.

Chang'e-5 aracı Ay'ın Dünya'ya bakan yüzündeki Procellarum Okyanusu denen bölgeye gönderilmişti.

Bölgeden daha önce Dünya'ya geri getirilen örnekler, bu bölgenin seçilmesinde rol oynamıştı.

Porcellarum'dan en son 1976'da bir Sovyet aracı örnek getirmişti.

The laboratory analysis of the basaltic rock gives an age of 1,963 (plus or minus 57) million years

FFF Laboratuvar analizleri bazaltın 1 milyar 963 milyon (artı eksi 57 milyon) yıl yaşında olduğunu gösteriyor

Pekin'deki Hassas Yüksek Çözünürlüklü İyon Mikro Sonda Merkezi'nden Şiaoçao Çe ve ekibinin uluslararası bir konsorsiyumla birlikte yaptığı araştırmanın önemi şu:

Bu bulgular Ay gibi küçük bir yapının soğuyup, volkanik aktivitesinin sonlanmasının beklendiği tarihten çok daha sonra bile bu tür aktivitelerin görüldüğü anlamına geliyor.

Chang'e-5'in yaptığı gibi bir görevi en son Sovyetler Birliği'nin Luna-24 görevi 1976'da gerçekleştirmişti

Bilim insanlarının şimdi Ay'ın geç dönemlerindeki bu faaliyetlerin nasıl bir ısı kaynağıyla oluştuğuna dair teoriler geliştirmesi gerekecek.

Science dergisindeki makalenin yazarları arasında yer alan Manchester Üniversitesi'nden Dr. Katherine Joy, "Bunun bir açıklaması, Ay'ın Dünya'nın etrafındaki yörüngesi nedeniyle daha aktif kalmış olma ihtimali" dedi ve ekledi:

"Belki de Ay'ın yörüngesi Dünya'ya yaklaşıp uzaklaştığı bir yörüngeydi ve bu da gelgitsel ısınmaya yol açtı. Bu, Ay'ın Dünya'da gelgitlere yol açmasına benzeyen, Dünya'nın Ay yüzeyini etkilemesiyle oluşan bir sürtünme etkisi yaratmış olabilir."

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