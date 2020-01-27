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Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

PEKİN (AA) - Çin'in başkenti Pekin'de, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) salgınında bir kişi hayatını kaybetti.

Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-15 Ocak tarihleri arasında Vuhan'da bulunan 50 yaşındaki bir kişiye başkente döndükten sonra 22 Ocak'ta 2019-nCoV teşhisi kondu.

Hastanın teşhis koyulduğu günden bugüne kadar giderek kötüleştiği, solunum kabiliyetinin zayıfladığı ve tedavilere cevap vermeyerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

Diğer yandan Pekin'de koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 80'e ulaştı. Bunların 14'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Bu arada "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, (2019-nVoC) salgını nedeniyle ülke genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 2 bin 844'e yükseldi.

Diğer yandan ulusal sağlık komisyonunun verilerine göre, virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfeksiyonun bulaştığı kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklanmıştı.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
can kaybı çin koronavirüs Pekin

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