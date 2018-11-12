PEKİN (AA) - Çin'de alışveriş çılgınları, "Bekarlar Günü" olarak kutlanan 11 Kasım'da, internet üzerinden yaptıkları 213,5 milyar yuan (yaklaşık 30,8 milyar dolar) tutarındaki alışverişle geçen yılın rekorunu kırdı.

Çin'de, e-ticaret devi Alibaba bünyesindeki Taobao ve Tmall adlı alışveriş platformlarından bir günde 30,8 milyar dolar tutarında alışveriş yapılarak yeni bir rekora imza atıldı.

Bu kapsamda Bekarlar Günü'nün ilk dakikalarında 10 milyar yuan rekoruna (yaklaşık 1,44 milyar dolar) geçen yıl 3 dakika bir saniyede ulaşılırken, bu yıl bu rekor 2 dakika 5 saniyede kırıldı.

Geçen yıl 11 Kasım'da 168 milyar yuan (yaklaşık 25,3 milyar dolar) olan alışveriş rekoru, bu yıl daha kısa sürede aşıldı.

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- Alışveriş tutkunları 11.11'i bekliyor

Çinliler tarafından "Çifte 11" diye de adlandırılan günde, elektronikten mobilyaya, beyaz eşyadan giyime birçok üründe yerli ve yabancı markalardan siparişler verilirken, en çok harcama yapan kentler Pekin, Şanghay, Hangzhou ve Guangzhou oldu.

Ülkedeki e-ticaret firmaları, promosyon ve özel indirim oranlarıyla müşteri çekmeye çalışırken, müşteriler de alışveriş yapmak için 11 Kasım'ı tercih ediyor.