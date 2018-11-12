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Çin'in "Bekarlar Günü" hasılatı 30,8 milyar dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:56 | Son Güncelleme

Çin'de "Bekarlar Günü" olarak kutlanan 11 Kasım'da, ülkedeki e-ticaret firmalarından yapılan alışverişin tutarı 30,8 milyar dolara ulaştı

PEKİN (AA) - Çin'de alışveriş çılgınları, "Bekarlar Günü" olarak kutlanan 11 Kasım'da, internet üzerinden yaptıkları 213,5 milyar yuan (yaklaşık 30,8 milyar dolar) tutarındaki alışverişle geçen yılın rekorunu kırdı.

Çin'de, e-ticaret devi Alibaba bünyesindeki Taobao ve Tmall adlı alışveriş platformlarından bir günde 30,8 milyar dolar tutarında alışveriş yapılarak yeni bir rekora imza atıldı.

Bu kapsamda Bekarlar Günü'nün ilk dakikalarında 10 milyar yuan rekoruna (yaklaşık 1,44 milyar dolar) geçen yıl 3 dakika bir saniyede ulaşılırken, bu yıl bu rekor 2 dakika 5 saniyede kırıldı.

Geçen yıl 11 Kasım'da 168 milyar yuan (yaklaşık 25,3 milyar dolar) olan alışveriş rekoru, bu yıl daha kısa sürede aşıldı.

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- Alışveriş tutkunları 11.11'i bekliyor

Çinliler tarafından "Çifte 11" diye de adlandırılan günde, elektronikten mobilyaya, beyaz eşyadan giyime birçok üründe yerli ve yabancı markalardan siparişler verilirken, en çok harcama yapan kentler Pekin, Şanghay, Hangzhou ve Guangzhou oldu.

Ülkedeki e-ticaret firmaları, promosyon ve özel indirim oranlarıyla müşteri çekmeye çalışırken, müşteriler de alışveriş yapmak için 11 Kasım'ı tercih ediyor.

Banka hesaplarının Wechatpay ve Alipay gibi mobil ödeme uygulamalarına bağlanmasıyla cep telefonlarının cüzdan haline getirildiği ülkede, alışveriş çılgınları, telefon başında indirimli ürünlere akın ediyor.

Kargo firmalarının da yoğunluk yaşadığı Bekarlar Günü'nde, müşterilerin kargolarının teslimatlarında bir aya varan gecikmeler yaşanabiliyor.

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- Cyber Monday ile rekabet halinde

Çin'de online platformlarda alışverişin zirve yaptığı 11 Kasım, ABD'de en çok alışverişin yapıldığı gün olan "Şükran Günü"nden sonraki ilk pazartesi günü (Cyber Monday) ile rekabet halinde.

Ülkede 2017'deki Bekarlar Günü'nde 25,3 milyar dolar, 2016'da ise 18,1 milyar dolarlık alışveriş yapılmıştı.

Ülkede, Alibaba Holding çatısı altındaki online alışveriş portallarında "Çifte 11 çılgın alışveriş günü" adlı kampanyanın ilki 2009'da yapılmış ve 8 milyon dolarlık online alışveriş olmuştu.

Çin'de internetten yapılan alışverişlerin yüzde 80'den fazlası Alibaba sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Bekarlar Günü kutlamaları, Çin'de 1990'larda üniversite öğrencileri arasında kutlanan özel bir gün olarak başlamıştı.

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