Çin'in devlet yayın organı CCTV, Mesut Özil'in Uygur Türkleri eleştirisi sonrası Arsenal maçını canlı yayımlamaktan vazgeçti

"Bu içerik Özil'in kişisel yorumudur. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasete karışmama ilkesine sadıktır."

İngiliz kulübü, Çin'de kullanılan sosyal medya sitesi Weibo üzerinden bir açıklama yaptı. "Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Arsenal'in net bir açıklama yapması gerekmiştir" dedi ve ekledi:

Özil paylaşımında Çin'in Uygur politikasına sessiz kalanların da zulme ortak olduklarını söylemişti.

CCTV, Premier Lig şampiyonları Arsenal ve Manchester City'nin maçı yerine aynı saatte oynanacak Tottenham - Wolves maçını canlı yayımlayacak.

Çin Futbol Birliği, Özil'in yorumunun "kabul edilemez olduğunu ve Çinli hayranlarının kalbini kırdığını" duyurdu.

Mesut Özil, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını eleştirmiş, Arsenal ise "Özil'in Uygur paylaşımı görüşümüzü yansıtmıyor" açıklaması yapmıştı.

Arsenal Twitter veya Facebook hesabında benzer bir açıklama yapmadı.

Guardian gazetesi bu açıklamayı Arsenal'in Çin'deki ticari çıkarlarına zarar gelmesini engellemek için attığı bir adım olarak yorumladı.

Arsenal'in en yüksek maaş alan futbolcusu olan Özil, paylaşımında "Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu" diye nitelediği Uygurların zorla İslam'dan uzaklaştırılmaya çalışıldığını söylemiş ve "Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor" demişti.

Çin bir süredir bölgedeki Uygur Türklerini "eğitim kampı" adını verdikleri cezaevi benzeri kamplarda tutuyor.

https://youtu.be/4kXBH21-dxM

Bu kampları ziyaret eden BBC, gerçeğin Çin hükümetinin söylediği gibi gözükmediğini ortaya çıkarmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=4tP11xOKyv4&feature=youtu.be

