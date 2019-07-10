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Çin’in doğa harikası köyünde balık avlama festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

Çin’de doğa harikası etnik topluluk Miaoların yaşadığı köyde düzenlenen balık avlama festivali renkli görüntüler oluşturdu.Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı doğal güzelliğiyle ünlü Miao köyünde geleneksel balık avlama festivali düzenlendi.

Çin’in doğa harikası köyünde balık avlama festivali

Çin’de doğa harikası etnik topluluk Miaoların yaşadığı köyde düzenlenen balık avlama festivali renkli görüntüler oluşturdu.
Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı doğal güzelliğiyle ünlü Miao köyünde geleneksel balık avlama festivali düzenlendi. Binlerce yıllık tarihi bulunan Miao halkı, nehre girerek elleriyle balık tuttu. Mioalar festival kapsamında, balık avlama yarışması düzenledi, suda basketbol oynayıp etnik müziklerle dans etti. Festivale yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi.
Festivale gelen Çinli bir kadın, “Buraya ilk defa geliyorum ve bu güzel manzarayı seviyorum. Burada ayrıca Miao kültürüyle ilgili birçok ilginç aktivite de yapılıyor” diye konuştu. Deng isimli bir başka ziyaretçi ise, “Balık yakalamak, dans etmek, basketbol çok eğlenceli. Gerçekten çok eğleniyorum” dedi.
Uzak dağlık bir bölgede yer alan, binlerce yıllık geçmişi bulunan etnik halkı ve doğal güzelliğiyle meşhur Miao köyünde yılda 1 milyon 500 bin kilogramdan fazla balık avlanıyor.

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