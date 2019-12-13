Çin'in Doğu Türkistan politikaları Balıkesir ve Bursa'da protesto edildi

"Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan'ın haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır. Türkiye, Doğu Türkistan meselesinde daha net bir tutum sergilemelidir."

Türkiye'nin bu duruma tepkisiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Erden, şöyle devam etti:

Erden, Çin'in Doğu Türkistan'a yaptırımlarının kabul edilebilir olmadığını dile getirerek, "Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır." diye konuştu.

- Bursa

Ulu Cami yanında bulunan Orhan Gazi Parkı'nda, bir araya gelen İYİ Partili grup Çin'i protesto etti.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Yahya Bahadır, niyetlerinin Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı zaman ağzında su taşıyan kuş misali saflarını belli etmek olduğunu vurguladı.

Bir milyonun üstünde Doğu Türkistanlı Uygur Türkü’nün eğitim kampları adı altında, toplama kamplarında çeşitli işkencelere maruz kaldığını ifade eden Bahadır, "Doğu Türkistan’da Türk Müslüman halkına yaşatılan zulüm gün geçtikçe büyüyor ve yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bilim adamları yok ediliyor, gençlerimiz hapse atılıyor ve camilerimiz yıkılıyor." diye konuştu.

Türkiye’ye düşen sorumluluğun güçlünün değil mazlumun ve haklının yanında olmak olduğunu belirten Bahadır, "Doğu Türkistan’a sahip çıkacak tek millet yine Türk milletidir. Toplama kamplarında zorla tutulan Uygur Türklerinin derhal serbest bırakılması için Çin’e çağrıda bulunulmalı ve yapılan mezalim tüm çıplaklığı ile ortaya konulmalıdır." dedi.

