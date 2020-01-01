Çin'in Doğu Türkistan politikaları Bursa'da protesto edildi

Bursa'da Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları, bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Uygur Türkü öğrenciler tarafından protesto edildi.

Sabah namazının ardından Uludağlı Efeler Yörük Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Uygur Türkü öğrenciler, ellerinde bayraklar ve dövizlerle Orhangazi Parkı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mustafa Bakan, Doğu Türkistan'da yapılan zulme dur demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Hazreti Ali'nin "Bir zulmü engelleyemiyorsanız onu herkese duyurun" sözünü hatırlatan Bakan, "Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri, sistematik soykırımı 70 yıldır ve özellikle son yıllarda artarak devam ediyor. Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin Doğu Türkistan'a sahip çıkmasını istiyoruz. Doğu Türkistan konusunda devlet büyüklerimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından gereğinin yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.