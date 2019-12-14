Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sakarya'da protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırıları protesto etti.

Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan kalabalık, "Doğu Türkistan'da katliamlar ve tüm dünyada zulüm bitene dek", "Uzat elini Türk'ün yetimi" ve "Ata yurdu Doğu Türkistan kan ağlıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan AGD Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik, dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlallerinin yaşandığını, temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığını söyledi.

Dünya siyasetine hak ve adaletin değil, güç ve çıkarın yön verdiğini öne süren Çelik, "İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi kavramlarını tüm dünyaya servis eden merkezler, kendi çıkarları söz konusu olduğunda rahatlıkla her türlü hukuksuzluğu, baskı, şiddet ve işkenceyi bir sirayet etme biçimi olarak görebilmektedirler." ifadelerini kullandı.

Çin'in Doğu Türkistan üzerindeki politikalarının kabul edilebilir olmadığını ve insanlığa aykırı olduğunu aktaran Çelik, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan'ın haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmelerini, bu konuda net bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti.