Çin'in Doğu Türkistan politikaları Samsun ve Tokat'ta protesto edildi

Samsun ve Tokat'ta, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki gösterildi.

Samsun Büyük Cami'de cuma namazını kılan Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, namazın ardından cami önünde bir araya geldi. Grup adına açıklamayı okuyan Hasan Duran, Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarının ve baskı politikalarının son bulmasına insanlık adına katkı sunabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğu Türkistan'ın dili, kültürü ve dinine yönelik saldırıların soykırıma dönüştüğünü belirten Duran, "Çin'in asimilasyon ve yok etme politikalarını reddettiğimiz gibi sömürgeci zihniyetin ürettiği çıkar odaklı söylem ve eylemleri de reddediyoruz. Bütün kalbimizle ve bütün imkanlarımızla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünyaya ilan ediyoruz. Çin'i yaptığı zulüm, baskı ve katliamlar nedeniyle kınıyoruz." dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile muhtarlar ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı protestoda açıklamanın ardından dua edildi.