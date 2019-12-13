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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Samsun ve Tokat'ta protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:06 | Son Güncelleme

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Samsun ve Tokat'ta protesto edildi

Samsun ve Tokat'ta, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki gösterildi.

Samsun Büyük Cami'de cuma namazını kılan Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, namazın ardından cami önünde bir araya geldi. Grup adına açıklamayı okuyan Hasan Duran, Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarının ve baskı politikalarının son bulmasına insanlık adına katkı sunabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğu Türkistan'ın dili, kültürü ve dinine yönelik saldırıların soykırıma dönüştüğünü belirten Duran, "Çin'in asimilasyon ve yok etme politikalarını reddettiğimiz gibi sömürgeci zihniyetin ürettiği çıkar odaklı söylem ve eylemleri de reddediyoruz. Bütün kalbimizle ve bütün imkanlarımızla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünyaya ilan ediyoruz. Çin'i yaptığı zulüm, baskı ve katliamlar nedeniyle kınıyoruz." dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile muhtarlar ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı protestoda açıklamanın ardından dua edildi.

- Tokat

Tokat'ta, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Ali Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası, Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Derneğin Tokat Şube Başkanı Bekir Durupınar, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'daki kardeşleri için bilinç oluşturulması gerektiğini dile getirdi. En büyük dersin Çin'e ambargo uygulamak olduğunu dile getiren Durupınar, bu yönde toplumun bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, MHP Tokat İl Başkanı Ömer Çetin, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Şaban Ceylan ile vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Doğu Türkistan Samsun Tokat

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