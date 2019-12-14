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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sivas'ta protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 21:01 | Son Güncelleme

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sivas'ta protesto edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki göstermek amacıyla suntadan yapılan "mini Çin Seddi" yıkıldı.

Dört İşletme Kavşağı'nda toplanan Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, ''Yaşasın Müslüman Doğu Türkistan'', ''Müslüman zulme boyun eğmez'' sloganları atarak Atatürk Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Fatih Kalkan, burada yaptığı konuşmada, "Doğu Türkistan'da insanlık dışı eziyetler gerçekleştirilmekte. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, uluslararası kurumlar ve İslam İşbirliği Teşkilatının buna seyirci kalması çok manidardır." dedi.

Mazlumların her yerde her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini dile getiren Kalkan, "Bütün dünya unutsa da biz unutmayacağız, unutturmayacağız, haklının gür sesi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protestoya katılanlar suntadan yapılan "mini Çin seddi"ni yıktı, İstiklal Marşı okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Seddi Doğu Türkistan Sivas

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