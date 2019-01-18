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Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:54 | Son Güncelleme

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterildi.

Dernek başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Çin'in eğitim kamplarında birçok masum insanın zulüm gördüğünü söyledi.

Çin'in, Müslüman Doğu Türkistan halklarına karşı uyguladığı asimilasyon ve yıldırma politikalarını uzun seneler tüm dünyanın gündeminden sakladığını anlatan Dağdelenoğlu, "Çin'in 'eğitim kampı' olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1 ile 3 milyon arası insanın bulunduğu tahmin edilmektedir. 'Tahmin edilmektedir' diyoruz, çünkü Çin bu konuda hiçbir açıklama yapmamaktadır." dedi.

Çin'in bütün Uygurları "suçlu" olarak kabul ettiğini belirten Mücahit Dağdelenoğlu, kamplardan çıkmayı başaranların ifadelerine göre toplama kamplarında işkence yapıldığını ifade etti.

İşkencelerin zihinsel ve fiziksel bozukluklara sebep olduğunu aktaran Dağdelenoğlu, "Çoğu zaman da ölümle sonuçlanmaktadır. Bazı insan hakları örgütlerinin bilgilerine göre, Doğu Türkistan'da Çin yönetimi tarafından kurulan 16 toplama kampı bulunmaktadır." diye konuştu.

Basın açıklamasına, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Doğu Türkistan İHH

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