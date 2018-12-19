Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

Açıklamanın ardından Uygur Türkleri için dua edildi.

-Trabzon

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine Trabzon'da da tepki gösterildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme karşı dünyanın ayağa kalkarak sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Türk-İslam coğrafyasının en mağdur ve mazlum coğrafyasının Doğu Türkistan olduğunu kaydeden Tümtürk, "Doğu Türkistan Türk'tür. Biz Türk isek milletimizin bir parçası olan Doğu Türkistan'a milli yönümüzle bir sorumluluğumuz var. Türk milletinin İslam ile şereflenmesine vesile olan Doğu Türkistanlılar bugün sadece Allah'a ve peygamberine iman ettikleri, Türk oldukları için bu zulme uğramakta ve bu katliama maruz bırakılmaktadır." ifadesini kullandı.

